ΣΥΡΙΖΑ: Όχι σε νέα συγκάλυψη για τους 5 Έλληνες στρατιωτικούς στη Λιβύη

Ανακοίνωση για τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στον θάνατο πέντε Ελλήνων στρατιωτικών τον Σεπτέμβριο του 2023 στη Λιβύη, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συγκάλυψη.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Όχι σε νέα συγκάλυψη για τους 5 νεκρούς στρατιωτικούς στη Λιβύη - Με εντολή Μητσοτάκη η αποστολή;

Νέα συγκλονιστικά δεδομένα φέρνει στην επιφάνεια η δημοσιογραφική έρευνα σχετικά με την «ανθρωπιστική αποστολή» στη Λιβύη, τον Σεπτέμβριο του 2023, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις στρατιωτικοί και δύο πολίτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταθέσεις - βόμβα των στρατιωτικών που επικαλούνται τα δημοσιεύματα (Militaire, Data Journalists):

ΓΕΕΘΑ και Διεύθυνση Ειδικού Πολέμου, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις που αναφέρονταν στην εκτίμηση κινδύνων για την αποστολή: «Τα οδικά ταξίδια εντός Λιβύης παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνα», αναφέρονταν χαρακτηριστικά.

ΓΕΕΘΑ και ΔΕΠ υποτίμησαν την ξαφνική αλλαγή αεροδρομίου προσγείωσης της ελληνικής αποστολής με αποτέλεσμα οι Έλληνες στρατιωτικοί και οι πολίτες που τους συνόδευαν να έπρεπε αντί για 72 χλμ. να διανύσουν 290 όταν «τα οδικά ταξίδια εντός Λιβύης παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνα».

ΓΕΕΘΑ και ΔΕΠ «σχεδίασαν» βιαστικά, γρήγορα και επιπόλαια την αποστολή. Όπως αναφέρεται, τα μέλη της αποστολής, προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν την τελευταία στιγμή διαβατήρια, έγγραφα και το ιατροφαρμακευτικό υλικό που θα μεταφέρονταν στη Λιβύη.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις στρατιωτικών, επί της ουσίας ήταν μια επιχείρηση που αποφασίστηκε από τον πρωθυπουργό κυρίως για λόγους επικοινωνίας! «Η αποστολή ξεκάθαρα σε εμένα σήμαινε περισσότερο ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που κατέληξε σε φιάσκο», καταθέτει ένας από τους στρατιωτικούς.

ΓΕΕΘΑ και ΔΕΠ δεν φρόντισαν για την ασφάλεια του προσωπικού, το οποίο όπως προκύπτει από τις καταθέσεις δεν είχε καμία ουσιαστική προστασία.

Το εξοργιστικό είναι ότι μετά από τις καταθέσεις στρατιωτικών για το πως πήγαν στη Λιβύη, τι αντιμετώπισαν εκεί και πως συνέβη η φονική σύγκρουση, το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ καταλήγει ότι όλα έγιναν σωστά και πως κανένας δεν έχει ευθύνη!!!

Επισημαίνεται ότι, σε κοινοβουλευτική ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ο υφυπουργός κ. Κεφαλογιάννης, σε «γραμμή Τεμπών», είχε κατηγορήσει -εμμέσως- όποιους ζητούν ενημέρωση για το τραγικό συμβάν, ονόμασε την κριτική για το σχέδιο ασφάλειας της αποστολής ως «παραφιλολογία» και τέλος κάλυψε απολύτως την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων λέγοντας ότι απολαμβάνει της «πλήρους εμπιστοσύνης» της κυβέρνησης.

Σήμερα που έρχονται στο φως όλες αυτές οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αποστολής που κόστισε τη ζωή σε πέντε πολίτες, τι έχουν να πουν ο κ. Δένδιας και ο κ. Κεφαλογιάννης; Τι έχει να πει ο πρωθυπουργός - ο οποίος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ - έδωσε ο ίδιος την εντολή για την αποστολή στη Λιβύη;

Θα αναλάβει κανείς την πολιτική και την επιχειρησιακή ευθύνη για ακόμη μία τραγωδία; Η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να ανεχτεί μία ακόμη κυβερνητική απόπειρα συγκάλυψης με θύματα αθώους πολίτες.

Όλα στο φως τώρα!».

Πηγή: skai.gr

