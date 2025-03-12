Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Tony Murphy, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, «εκφράστηκε ικανοποίηση για την πρόοδο των έργων και η βεβαιότητα ότι θα υπάρξει η έγκαιρη παράδοσή τους σε λειτουργία, γεγονός που θα βοηθήσει στην εν γένει λειτουργία της Δικαιοσύνης και ιδιαίτερα την ταχύτητα στην απόδοσή της».

Παράλληλα, ο κ. Murphy απηύθυνε πρόσκληση στον υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να επισκεφθεί την έδρα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Λουξεμβούργο και ο κ. Φλωρίδης ανταποκρίθηκε θετικά, τονίζοντας τη σημασία του έργου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ορθή διάθεση των ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ.

.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.