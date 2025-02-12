Ποιος είναι ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας

Ο Κώστας Τασούλας είναι το ένατο πρόσωπο που ανέρχεται στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα από το 1974, μετά τους Μιχαήλ Στασινόπουλο (1974-1975), Κωνσταντίνος Τσάτσος (1975-1980), Κωνσταντίνος Καραμανλής (1980-1985 και 1990-1995), Χρήστος Σαρτζετάκης (1985-1990), Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος (1995-2005), Κάρολος Παπούλιας (2005-2015), Προκόπιος Παυλόπουλος (2015-2020) και Κατερίνα Σακελλαροπούλου (2020-2025).

Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1959, είναι νυμφευμένος με δύο παιδιά, και έχει σπουδάσει νομικά στην Αθήνα.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 2000 και επανεκλέχθηκε το 2004, το 2007, το 2009, το 2012 (δύο φορές), το 2015 (δύο φορές), το 2019 και το 2023 (δύο φορές).

Το 2006 ορίσθηκε, από τον πρωθυπουργό, αν. Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2007 ορίσθηκε Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης. Το Φεβρουάριο του 2010 εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2014 ορίσθηκε Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού έως τον Ιανουάριο του 2015. To 2018 ορίσθηκε Γενικός Εισηγητής της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Εξελέγη, τέλος Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων το 2019, τον Μάιο του 2023 και τον Ιούλιο του 2023.

Επίσης, ο κ. Τασούλας υπήρξε ιδιαίτερος γραμματέας του αειμνήστου Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα, επίτιμου προέδρου της ΝΔ, από το 1981 έως το 1990 και ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Γεωργίας (1989- 1990).

Διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Προωθήσεως Εξαγωγών (ΟΠΕ) από το 1990 έως το 1993. Εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κηφισιάς το 1990.

Το 1994 εξελέγη Δήμαρχος Κηφισιάς. Τον Ιούνιο του 2013 ορίσθηκε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Η ορκωμοσία του κ. Τασούλα θα λάβει χώρα στις 13 Μαρτίου, οπότε λήγει η θητεία της νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.