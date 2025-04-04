Προανακριτική: Κοινή δήλωση - καταγγελία από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Αθηνά Λινού

Του Γιάννη Ανυφαντή

Κοινό «πόρισμα – καταγγελία» κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και η ανεξάρτητη Αθηνά Λινού, αναφορικά με την πρανακριτική για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, υποστηρίζοντας πως εγείρονται «ζητήματα ακυρότητας της προδικασίας καθώς δεν τηρήθηκε η συνταγματικά προβλεπόμενη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης».

Τα μέλη της επιτροπής που υπογράφουν την κοινή δήλωση καταγγέλλουν πως η πλειοψηφία παραβιάζει το Σύνταγμα, το νόμο περί Ευθύνης Υπουργών, τον Κανονισμό της Βουλής και τονίζουν πως «έδειξε μεροληπτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των τριών μόλις συνεδριάσεων της Επιτροπής» προκειμένου να προστατέψει τον κ. Τριαντόπουλο και τον πρωθυπουργό.

Σε δηλώσεις τους στο περιστύλιο της Βουλής, ο Γιώργος Γαβρήλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε την πλειοψηφία πως ρίχνει «πέπλο συγκάλυψης στην υπόθεση» των Τεμπών, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν το παρών στην συνεδρίαση της προανακριτικής της Δευτέρας. «Διενεργήθηκε εικονική προανακριτική με ευθύνη της πλειοψηφίας», τόνισε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, με την Αθηνά Λινού να υποστηρίζει πως ήταν αδύνατο να διαμορφωθεί πόρισμα.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να καταθέσουν και οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες τη γνώμη τους, προκειμένου η προανακριτική επιτροπή να συνεδριάσει για τελευταία φορά τη Δευτέρα 7 Απριλίου επί του πορίσματος, ώστε να κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής και στη συνέχεια στην Ολομέλεια.

Το ΚΚΕ δεν θα καταθέσει πορισματική θέση.



Πηγή: skai.gr

