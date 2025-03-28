«Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ φιμώνουν βάναυσα την Αλήθεια. Κλείνουν άρον άρον την Προανακριτική για να μην ανοίξουν τα στόματα των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων. Για να μην αναγκαστεί ο κ. Μητσοτάκης, ενορχηστρωτής της συγκάλυψης, να απολογηθεί για το μπάζωμα στα Τέμπη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίσημη ανακοίνωσή του μετά το πέρας των εργασιών της Παρασκευής (28/3), όπου υπερψηφίστηκε η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο δικαστήριο.

«Ο ίδιος, που δήθεν έκανε αυτοκριτική για την «κακιά στιγμή» της Εξεταστικής, οργάνωσε τώρα μια εξόφθαλμη εκτροπή παραβιάζοντας το Σύνταγμα (άρθρο 86), τον Νόμο περί Ευθύνης Υπουργών (ν. 3126/03) και τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 156)», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

«Η "γενναιότητα" Τριαντόπουλου, ο οποίος απαξιώνει τα μέλη της Προανακριτικής και παρακάμπτει προκλητικά το Κοινοβούλιο μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε κήρυξη ακυρότητας της προδικασίας. Διότι η Επιτροπή οφείλει, ασκώντας χρέη Εισαγγελέα, αφού εξετάσει μάρτυρες, και συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία, να υποβάλει αιτιολογημένο πόρισμα προς την Ολομέλεια για την άσκηση ή μη δίωξης κατά πολιτικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, τα μέλη της κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας»,

Παράλληλα, όπως λέει η ανακοίνωση, «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομιμοποιεί την εκτροπή».

«Ζητάμε η Προανακριτική Επιτροπή να επιτελέσει το καθήκον της, καλώντας το σύνολο των προτεινόμενων μαρτύρων ενώπιον της, προκειμένου να γίνει ολοκληρωμένη έρευνα για το μπάζωμα και κάθε άλλο αδίκημα που πιθανόν προκύψει», τονίζει και καταλήγει:

«Οι βουλευτές οφείλουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους. Να λάβουν γνώση όλης της σχετικής δικογραφίας από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, κάτι που αρνείται η «γαλάζια» πλειοψηφία της Προανακριτικής, "μπαζώνοντας" για άλλη μια φορά την Αλήθεια».

