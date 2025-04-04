Λογαριασμός
Ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου στο συνέδριο του CHP στην Άγκυρα

Ο πρώην πρωθυπουργός θα εκφράσει την αλληλεγγύη του προς τον προφυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου 

Γιώργος Α. Παπανδρέου

Ο πρώην πρωθυπουργός και Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Α. Παπανδρέου, θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου αύριο, Σάββατο 5 Απριλίου, θα μιλήσει στο Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ως επίσημος προσκεκλημένος της ηγεσίας του κόμματος.

Από το βήμα του εκτάκτου Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, θα εκφράσει την αλληλεγγύη του προς τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και θα αναφερθεί στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η ανθρωπότητα σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Δημοκρατία και τις δημοκρατικές αξίες παγκοσμίως.

