Για μεθοδεύσεις και για καταστρατήγηση του Συντάγματος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αφορμή την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Προανακριτική Επιτροπή να παραπεμθεί απευθείας ο Χρήστος Τριαντόπουλος στην τακτική δικαιοσύνη.

«Παρά και τη σημερινή μεθόδευση εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης χάρη στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής να υποβάλλει εμπεριστατωμένη πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να υιοθετήσει την πρόταση μας, υπό το βάρος των πάνδημων συγκεντρώσεων και της κοινωνικής κατακραυγής, ενώ μόλις πριν από έναν χρόνο είχε υψώσει τείχος προστασίας στον κ. Καραμανλή», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

«Η σημερινή στάση του κ. Τριαντόπουλου, ο οποίος απέφυγε να εμφανιστεί ενώπιον της προανακριτικής επιτροπής και κατέθεσε ένα μονοσέλιδο υπόμνημα 100 λέξεων, αποτελεί μνημείο κυνισμού και δειλίας. Συνιστά, δε, πλήρη απαξίωση της επιτροπής της Βουλής και περαιτέρω περιφρόνηση των θεσμών».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «αν η κυβερνητική πλειοψηφία υιοθετεί τη θέση του κ. Τριαντόπουλου ότι είναι αθώος, τότε θα πρέπει να μας εξηγήσει πώς θα του ασκήσει ποινική δίωξη και πώς θα τον παραπέμψει στη δικαιοσύνη. Πρόκειται για υποκρισία σε υπερθετικό βαθμό».

«Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να αποδεχθεί το αίτημα του κ. Τριαντόπουλου, να μην διεξαχθεί κανονικά η διαδικασία της προανακριτικής επιτροπής, αποτελεί ευθεία παραβίαση του Συντάγματος με σαφή πολιτική σκοπιμότητα. Τη στιγμή μάλιστα που έχουν προκύψει νέα σημαντικά στοιχεία, όπως το email του κ. Τριαντόπουλου από το οποίο θα μπορούσε να επέλθει επέκταση της κατηγορίας, τόσο ως προς τον χαρακτηρισμό των πράξεων, όσο και ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η μεθόδευση της Νέας Δημοκρατίας στη διαδικασία της προανακριτικής επιτροπής καταστρατηγεί το Σύνταγμα και είναι σίγουρο ότι ο ενορχηστρωτής Πρωθυπουργός θα πληρώσει τελικά το τίμημα των αντιθεσμικών του επιλογών», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

