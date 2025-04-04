Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με ΛΕΞ, πρόγραμμα και.. μπάλα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική.

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιχειρούν με το πρόγραμμα τους να ξεφύγουν από την εσωστρέφεια και η χθεσινή εκδήλωση έφερε ικανοποίηση στα στελέχη, καθώς νέοι άνθρωποι έδωσαν το παρών στο Art Factory και παρακολούθησαν την παρουσίαση από τον Λευτέρη Καρχιμάκη, αλλά και μια διαφορετική πιο χαλαρή συζήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον σεναριογράφο Παναγιώτη Μαρκεζίνη.

Τα ομαδικά πειράγματα βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταλήγει στο τέλος της βραδιάς ότι σε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ο γνωστός σεναριογράφος δεν θα έπαιρνε ποτέ τη θέση του υπουργού αθλητισμού!

Στα πηγαδάκια συζητήθηκε πολύ η παρουσία της Κατερίνας Μπατζελή στην εκδήλωση με πολλούς να ερμηνεύουν τη στάση της πρώην υπουργού ως ένα ηχηρό «παρών» στα πασοκικά δρώμενα. Εξάλλου λίγες μέρες πριν στην επιστολή της στην ΕΔΕΚΑΠ είχε φροντίσει να υπενθυμίσει τη σταθερή πορεία της στο ΠΑΣΟΚ.

«Ως μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1979 και ως ενεργό μέλος του μέχρι σήμερα αλλά και γνωρίζοντας τον ρόλο και την σημασία της ΕΔΕΚΑΠ, παρακαλώ όπως μπορέσουμε από κοινού να σεβαστούμε τις διαδικασίες», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η στόχευση του συνολικού σχεδίου που προτείνει το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ξεδιπλώνεται σε 6 άξονες. Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται το σχέδιο δημιουργίας μιας δεξαμενής περίπου 40.000 κοινωνικών κατοικιών σε βάθος πενταετίας.

Συγκεκριμένα στην πρόταση που δημιούργησε ο Λευτέρης Καρχιμάκης και η ομάδα του προτείνετε Θέσπιση Διεύθυνσης Κατοικίας και Ίδρυση Δημόσιας Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων.

Σε συνεργασία με τους δήμους θα τίθενται κριτήρια με βάση τα οποία προτεραιότητα στα σπίτια της ΔΕΔΙΑ θα έχουν γιατροί, αναπληρωτές δάσκαλοι, νοσηλευτές και στρατιωτικοί. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται κατάργηση της golden visa σε μικρά νησιά, αστικά κέντρα και τη Θράκη, ενώ προβλέπονται φοροελαφρύνσεις ενοικίων, αλλά και ενσωμάτωση στη νομοθεσία περί προδιαγραφών τουριστικών μονάδων, από μία κατηγορία ή αριθμό κλινών και πάνω, η δημιουργία χώρων διαμονής προσωπικού.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επιτέθηκε στην κυβέρνηση. «Το λεγόμενο κράτος λάφυρο. Πρέπει να γίνουμε κανονική χωρά και θα γίνουμε όταν μπει η κυβέρνηση στο Μαξίμου για να κυβερνήσει και όχι για να κατακτήσει. Και αν μας δώσει ο λαός την δυνατότητα θα κυβερνήσουμε με αξιοκρατία και διαφάνεια και δεν θα κατακτήσουμε το κράτος να κάνουμε ρουσφέτια για να διαιωνίζουμε την εξουσία μας όπως έκανε ο Μητσοτάκης», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Η παραπομπή Μπατζελή φέρνει αναταράξεις

Το θέμα της Κατερίνας Μπατζελή μετατέθηκε για τη συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας τη Μ. Τρίτη, με στελέχη ωστόσο να παίρνουν αποστάσεις από την κεντρική γραμμή, όπως ο Πέτρος Ευθυμίου που μιλώντας στο Action 24 σημείωσε ότι «θα είναι βαρύ λάθος να υπάρξουν πειθαρχικά μέτρα σε βάρος της κυρίας Μπατζελή για τις δηλώσεις της».

Ο πρώην υπουργός που δεν έδειξε να συμφωνεί ούτε με την διατύπωση της Κατερίνας Μπατζελή, σημείωσε ωστόσο ότι είναι ένα στέλεχος με σημαντική και σταθερή πορεία στο ΠΑΣΟΚ. «Για κάθε ένα πολιτικό στέλεχος υπάρχει η διαδρομή του. Η κυρία Μπατζελή ήταν σταθερά στο ΠΑΣΟΚ, δεν κοίταξε ποτέ δεξιά η αριστερά. Να αντιμετωπίζεις θέσεις με πειθαρχικά μέτρα κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Βαραίνεις το κλίμα και δεν βοηθάς την ανασύνταξη που χρειαζόμαστε, ειδικά όταν ρευστοποιείται όλο το πολιτικό σκηνικό».

