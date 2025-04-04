Βουλή: Προς πλατφόρμα που θα «βλέπει» την πορεία των τρένων

Το «MarineTraffic» και «Flightradar24» για τα ελληνικά τρένα εξήγγειλε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Εντός των επόμενων ημερών θα παρουσιάσει η κυβέρνηση τη νέα πλατφόρμα που θα εμφανίζει τη θέση και την πορεία των σιδηροδρομικών συρμών. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Κυρανάκη, τις επόμενες ημέρες θα είναι σε θέση να παρουσιάσει μια νέα ανοιχτή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα δίδεται η δυνατότητα, και στους πολίτες, να βλέπουν την πορεία των τρένων, τα δρομολόγια, καθώς και εάν οι συρμοί βρίσκονται στη γραμμή «ανόδου» ή «καθόδου».

Απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «εύλογα ρωτούσε η ελληνική κοινωνία, πώς γίνεται να βλέπω ανά πάσα στιγμή πού είναι το "ντελίβερι" και να μην μπορώ να βλέπω πού είναι τα τρένα». Σημείωσε ωστόσο ότι, η τεχνολογία του GPS που έχουμε στα κινητά μας, έχει απόκλιση - δυστυχώς - 5 έως 10 μέτρα, «άρα, όταν έχεις διπλή γραμμή, αυτή η απόκλιση των 5 έως 10 μέτρων, δεν αρκεί για να δώσει ασφαλή εντοπισμό ενός τρένου». Εμείς λοιπόν, «έχουμε βρει μία τεχνική λύση, την οποία θα παρουσιάσουμε σε τεχνικό επίπεδο σε λίγες ημέρες, ώστε ο κάθε πολίτης, όχι απλά το Ενιαίο Κέντρο Κυκλοφορίας του ΟΣΕ που θα φτιάξουμε, να βλέπει, σε μία ανοικτή πλατφόρμα, την πορεία των τρένων, τα δρομολόγια, και να βλέπει εάν είναι στη γραμμή ανόδου ή στη γραμμή καθόδου. Έτσι, με αυτό τον τρόπο θα μηδενίσουμε το εφιαλτικό αυτό σενάριο, την ανοιχτή αυτή η πληγή για το σιδηρόδρομο, που είναι η πιθανότητα σύγκρουσης δύο τρένων» είπε ο κ. Κυρανάκης.

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης επανέλαβε ότι το πρόγραμμα επαναξιολόγησης στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος έχει ήδη ξεκινήσει. Όπως είπε, «ο ΟΣΕ θα ξεκινήσει συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ώστε τα ψυχομετρικά τεστ, τα τεστ αντανακλαστικών, οι ασκήσεις υπό πίεση, και μια σειρά από προγράμματα στα οποία (το ΓΕΑ) έχει μεγάλη εμπειρία και πρωτόκολλα, να μπορούν να εμπεδωθούν σαν κουλτούρα και στο σιδηρόδρομο. Οι διάλογοι της ντροπής, αυτά που ακούσαμε στα ηχητικά τις μέρες των Τεμπών πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν, να υπάρχει πειθαρχία και αντίληψη και συναίσθηση καθήκοντος σε όσους έχουν κρίσιμο ρόλο και διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές» είπε ο κ. Κυρανάκης απαντώντας στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμία. Από την πλευρά του, ο κ. Καζαμίας είπε ότι, η κυβέρνηση μιλά για εγκληματική συμπεριφορά σταθμάρχη, και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης σταθμαρχών, δύο χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Εάν το πιστεύατε, έπρεπε να είχατε ξεκινήσει αμέσως. «Θα έπρεπε να είναι προτεραιότητά σας, κι εσείς κοιμάστε κανονικά» είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Ο κ. Κυρανάκης απάντησε επίσης στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γ. Καραμέρο για την «απαράδεκτη εξαίρεση θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη από τη διαδικασία των αποζημιώσεων». Όπως είπε ο κ. Καραμέρος πρόκειται για δύο εργαζόμενους εταιρείας κέιτεριγκ στο κυλικείο του επιβατηγού συρμού, που δεν αποζημιώνονται από την Hellenic Train επειδή δεν «είχαν εισιτήριο».

Ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποζημιωθούν» καθώς και ότι έστειλε και εκείνος επιστολή στην Hellenic Train. Όπως είπε, πρέπει να ξεπεραστούν τα όποια τυπικά νομικά εμπόδια, διότι, η εταιρεία η οποία εκτελεί το έργο του κυλικείου είναι μία ανάδοχος εταιρεία. Εμείς, σε επικοινωνία και μαζί τους και με την Hellenic Train ζητάμε να τα υπερβούν [. . .] Και προφανώς οι εταιρείες μεταξύ τους, μπορούν να βρουν στη συνέχεια ποιος έχει την αστική ευθύνη και ποιος δεν την έχει, αναλόγως και των δικαστικών αποφάσεων. Στην παρατήρηση του κ. Καραμέρου ότι ίσως χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι στην επιστολή του το περιλαμβάνει και αυτό: «Ακόμα κι αν απαιτεί λήψη πρόσθετων νομοθετικών μέτρων». Εδώ είμαστε, με τον κ. Καραγκούνη από το υπουργείο Εργασίας, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να βρούμε την κατάλληλη λύση, εφόσον σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν ξεπεραστούν τα τυπικά νομικά εμπόδια για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ο κ. Κυρανάκης.

