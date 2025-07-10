Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (10/7) ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος αναφέρθηκε στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες στη Βουλή ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη.

«Το φαινόμενο αυτήν τη στιγμή είναι ότι από τα ανατολικά μας σύνορα με την Τουρκία υπάρχει μια συνεργασία, άρα οι ροές εκεί έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό», ανέφερε αρχικά κάνοντας λόγο για μηδενικές ροές στον Έβρο και σημαντικό περιορισμό στα νησιά. «Το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε από το Λιβυκό Πέλαγος», συμπλήρωσε.

«Δεν θα ανεχτούμε εισβολή με βάρκες από τη Λιβύη»

«Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ανεχτεί καθημερινά να έρχονται βάρκες που να φτάνουν και τα 1.000 άτομα στο σύνολό τους, και να παρακολουθούμε το φαινόμενο. Άρα αυτήν τη στιγμή μπαίνουμε δυναμικά με μια σειρά από κινήσεις», επεσήμανε ο κ. Πλεύρης και εξήγησε λέγοντας:

«Η πρώτη κίνηση έχει αν κάνει με την αναστολή υποβολής των αιτήσεων του ασύλου για 3 μήνες. Το εύρος επανεξετάζεται, επειδή ακριβώς εμείς πρέπει να κινηθούμε στο πλαίσιο που ορίζουν και οι υποχρεώσεις της χώρας. Δεν μπορείς να βάλεις επ' αόριστον, πρέπει να το επανεξετάζεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτήν τη στιγμή ο λαθρομετανάστης που έρχεται υποβάλλει άσυλο. Έρχεται, προσπαθεί να περάσει τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, να περάσει το Λιμενικό και μόλις βρεθεί σε σημείο μιλάει για επιχείρηση διάσωσης. Εμείς εκεί δεν εμπλεκόμαστε. Τον παίρνουν λοιπόν και τον φέρνουν, του ασκείται ποινική δίωξη και αυτός λέει "αίτηση ασύλου". Με το που πει "αίτηση ασύλου", ενεργοποιείται η διαδικασία ασύλου, άρα τυγχάνει διεθνούς προστασίας, έρχεται σε εμάς στο υπουργείο Μετανάστευσης. Με το που εσύ λες όμως ότι δεν δέχεσαι υποβολή ασύλου, παύει να μπαίνει σε οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας».

«Τους κρατάς, υπάρχουν χώρες που μπορείς να τους επιστρέψεις. Χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνία και άλλες που μπορεί οικειοθελώς να γυρίσει. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλοί που έρχονται από το κανάλι της Λιβύης που είναι Αιγύπτιοι, που δεν χρήζουν ασύλου. Η διαφορά είναι ότι τώρα θα επιβάλλουμε διοικητική κράτηση, που βάσει ευρωπαϊκών κανόνων μπορούν να κρατήσουν από 12-18 μήνες».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε πως υπάρχει τρόπος να σταματούν οι βάρκες πριν ξεκινήσουν και αυτήν τη στιγμή η κυβέρνηση δουλεύει προς αυτήν την κατεύθυνση. «Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις μας, προφανώς θα κλιμακώσουμε τη συμμετοχή μας και θα αυξήσουμε τη συμμετοχή μας», όπως είπε. «Εμείς αυτό που λέμε στον ελληνικό λαό είναι: εμείς δεν θα ανεχτούμε εισβολή από τη βόρεια Αφρική με συνεχείς βάρκες. Και αυτό είναι και σαφές μήνυμα προς την Ευρώπη».

«Το υπουργείο Μετανάστευσης δεν είναι ξενοδοχείο»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε και γύρω από τα επιδόματα, με τον υπουργό να αποκαλύπτει ότι έχει δώσει εντολή να επανεξεταστούν όλα όσα δίνονται στους αλλοδαπούς, κάτι για το οποίο είναι ενήμερος και ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ.

«Από δω και πέρα η κυβέρνηση θα πάει σε πολιτική δραστικής μείωσης των επιδομάτων. Μεταξύ άλλων, ζήτησα να επανεξεταστεί και το μενού το οποίο δίνεται στις δομές, το οποίο είναι ξενοδοχειακό αυτήν τη στιγμή», σημείωσε και συμπλήρωσε:

«Από το παξιμάδι μέχρι το να έχεις 3 επιλογές γεύματος, 4 φορές κρέας και 1 ψάρι δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση; Το υπουργείο Μετανάστευσης δεν είναι ξενοδοχείο».

Κατέληξε επισημαίνοντας ότι πλέον μόλις απορριφθεί το άσυλο, συνιστά ποινικό αδίκημα η παραμονή στη χώρα. «Μπαίνεις 5 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή και χωρίς πληρωμή, με μια μοναδική δυνατότητα: να συνεργαστείς για να γυρίσεις πίσω. Είναι το νομοσχέδιο που φέρνουμε σε διαβούλευση αυτήν την εβδομάδα».

Πηγή: skai.gr

