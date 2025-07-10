Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε πεδίο για σκληρό ροκ μετατράπηκε η συζήτηση στη Βουλή με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει τα βέλη του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξωτερική πολιτική εστιάζοντας στο μεταναστευτικό, τα ελληνοτουρκικά και τη Μονή Σινά.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πρόταση για προανακριτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ να τονίζουν ότι σε περίπτωση που η πλειοψηφία θέλει διερεύνηση, θα έχουν την επιλογή να ψηφίσουν την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ. Αλλιώς, ας καταθέσουν τη δική τους άμεσα. Βάσει της δικογραφίας όμως, σημειώνουν, όχι όπως στην περίπτωση Καραμανλή που επινόησαν ένα έγκλημα που δεν είχε σχέση με τη δικογραφία για να τον απαλλάξουν.

«Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε στη Βουλή και δεν είχε τίποτα να πει για αυτή τη συμμορία κομματαρχών της ΝΔ, αγροτοσυνδικαλιστών της ΝΔ, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που με τις πλάτες των υπουργών νέμονταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια» αναφέρουν κομματικές πηγές.

«Δεν θα δώσουμε καμία διέξοδο διαφυγής στη Νέα Δημοκρατία, θα πάμε by the book της δικογραφίας» σημειώνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κλιμακώνει από το Βήμα της Βουλής και να κάνει λόγο για «γαλάζια συμμορία».

«Ο Πρωθυπουργός ήταν νευρικός σήμερα. Μάλλον πίνει τον «φραπέ» του σκέτο και ο «Φραπές» τελικά δεν βλάπτει σοβαρά μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα νεύρα του Πρωθυπουργού. Θα του συνιστούσα, λοιπόν, να κόψει και ο ίδιος τους «φραπέδες», αλλά και τους «Φραπέδες» του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι πολλοί, δεν είναι ένας. Και είναι η «γαλάζια» συμμορία για την οποία δεν μας είπε κουβέντα.» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Λιβύη - Μεταναστευτικό

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Λιβύη στελέχη του ΠΑΣΟΚ τόνιζαν ότι η Κυβέρνηση πιάστηκε απροετοίμαστη. Πρέπει άμεσα και σκληρά να λειτουργήσει η χώρα μας σημειώνουν από την πράσινη παράταξη «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε κανέναν υβριδικό πόλεμο από την πλευρά της Λιβύης στα πρότυπα της εργαλειοποίησης Ερντογάν.» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στο διπλωματικό σκέλος διαβάζουν τις εξελίξεις ως αποτυχία της Ελλάδας το γεγονός ότι ο Ερντογάν έκανε τον “στρατηγικό” σύμμαχο Χαφτάρ -όπως τον περιέφερε η ΝΔ - νέο “Ταλιμπάν” του, ο οποίος εκβιάζει τη χώρα μας με επέκταση του τουρκολιβυκού μνημονίου και καραβιές μεταναστών και προσφύγων.

«Να μας εξηγήσετε απλά πώς σε μια πενταετία καταφέρατε η Δυτική Λιβύη με την Ανατολική Λιβύη, η κυβέρνηση της Τρίπολης με τη μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Βεγγάζης, να μη λένε καλημέρα μεταξύ τους, αλλά και οι δύο να είναι ενάντια στην Ελλάδα. Πώς το καταφέρατε; Πραγματικά, τι είδους… “επιτυχία” της ελληνικής διπλωματίας είναι αυτή» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Εξωτερική πολιτική

Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι το αφήγημα για τα «’Ηρεμα νερά» ακολουθείται από σκληρές αλήθειες για την Ελλάδα.

«Ήρεμα νερά», χωρίς να ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός πότε θα υλοποιηθεί το έργο του καλωδίου.

«Ήρεμα νερά με τα πάρκα να μετακινούνται μεταξύ Αμοργού και Νισύρου.» σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης που συνέχισε την κριτική του σημειώνοντας ότι δεν είναι επιτυχία που θα μπορούν τουρκικές ιδιωτικές εταιρείες που παράγουν στρατιωτικό υλικό και εξοπλισμούς μέχρι το 1/3 της τιμής του εξοπλιστικού προγράμματος, να παίρνουν χρήματα από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στη Μονή Σινά και ζήτησε πρωτοβουλίες.

Επίθεση σε Τσίπρα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε από το Βήμα της Βουλής και στον Πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα καθώς η ενδεχόμενη επιστροφή του απασχολεί την δημόσια σφαίρα. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι στις επόμενες εκλογές αντίπαλος της ΝΔ θα είναι το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμα του.

«Αλλά νομίζετε ότι το δίλημμα του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές θα είναι «με τον διχασμό και τον Πινόκιο ή με τη διαφθορά Μητσοτάκη». Όχι δεν υπάρχει αυτό το δίλημμα για τον ελληνικό λαό. Αυτό νομίζετε ότι θα είναι. Ότι θα πάμε σε εκλογές και θα έχουμε τον διχασμό; Την τοξικότητα;» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

