Στη δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη σήμερα στον ΣΚΑΪ ότι η κυβέρνηση επανεξετάζει τα μενού σίτισης στις δομές μεταναστών, κλήθηκε να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι ο υπουργός Μετανάστευσης έκανε μια συνολική παρουσίαση της κατάστασης στο μεταναστευτικό, η οποία «μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους», όπως είπε.

«Νομίζω ότι η παρουσίαση αυτή στέκεται απέναντι από μια υποκριτική στάση πολλών άλλων πολιτικών δυνάμεων. Η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή δέχεται ένα κύμα το οποίο δεν μπορεί να το υποστηρίξει αν δεν πάρει έκτακτες αποφάσεις. Η φράση - κλειδί της πολιτικής μας πρέπει να είναι "να σταματήσουμε να είμαστε ελκυστικοί για οποιονδήποτε θέλει να εισέλθει παράνομα στη χώρα". Αυτό είναι κεφαλαιώδες για εμάς. Είναι μια πολιτική που θα την ακολουθήσουμε με έμφαση σε κάθε γράμμα αυτής της φράσης, σε κάθε σημείο στίξης της ανάλυσης», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε:

«Πρώτη μεγάλη διαφορά που έρχεται με τις αλλαγές: όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα και παραμένει, είτε θα είναι στη φυλακή είτε θα ζητάει να φεύγει και θα φεύγει. Δεν θα υπάρχει καμία άλλη διέξοδος. Να ξέρει πως αν έρχεσαι παράνομα στην Ελλάδα, αν δεν γυρίσεις πίσω το μόνο που θα μπορείς να κάνεις είναι να είσαι στη φυλακή. Και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ούτε ακροδεξιά πολιτική ούτε αυστηρή πολιτική ούτε σκληρή πολιτική. Είναι δίκαιη πολιτική, αναγκαία για τους φορολογούμενους αυτής της χώρας. Και άργησε θα πω».

«Το δεύτερο που αλλάζει: κάποια προνόμια που δίνονταν σε έναν πρόσφυγα, ο υπουργός εξετάζει να μη δίνονται. Δεν αναφέρει ότι δεν θα έχουν οι μετανάστες την προβλεπομένη από τον νόμο κάλυψη τροφής, αλίμονο. Παράδειγμα κάποια επιδόματα στέγης, τα οποία θεωρώ είναι αντικίνητρα για την εύρεση εργασίας. Ξαναλέω, πρέπει να διαχωρίζουμε τον νόμιμο πρόσφυγα από τον παράνομο μετανάστη. Ο παράνομος πρέπει να τιμωρείται από τον νόμο. Δεν είναι νόμιμος, είναι παράνομος».

«Ως προς το ζήτημα της σίτισης, δεν είπε ο υπουργός ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πρέπει να σιτίζονται ή να έχουν τις αυτονόητες παροχές που έχει ένας άνθρωπος, είτε κρατείται είτε όχι. Αλλά σίγουρα θα επανεξετάσει το ζήτημα του κόστους, γιατί συγκριτικά με άλλες υπηρεσίες σίτισης τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να ήταν αυξημένα λόγω των ευρωπαϊκών οδηγιών. Δηλαδή θεωρούμε ότι ενδεχομένως να πληρώνονται παραπάνω χρήματα, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι pull factor για κάποιον να έρθει. Κανείς δεν είναι λιγότερο ανθρωπιστής από κάποιον άλλον στη χώρα και στην Ευρώπη. Απλά κάποιοι είναι ανθρωπιστές από τον καναπέ και το πληκτρολόγιο», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.