«Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχίζει να μιλάει μονότονα και βαρετά με τους ίδιους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Πρόεδρο του», αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, με αφορμή συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ.

Σχολιάζουν ότι «σήμερα έδειξε για μια ακόμη φορά τον πανικό του και κατέφυγε στη γνωστή μέθοδο της λασπολογίας, ψάχνοντας "σωσίβιο" για τη διαφαινόμενη αποτυχία στις προσεχείς ευρωεκλογές» και ότι «έφτασε μάλιστα σε σημείο να προσβάλει ακόμη και τους προοδευτικούς ψηφοφόρους διερωτώμενος αν προτιμούν διασκεδαστές».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «επισημαίνουν» προς τον κ. Ανδρουλάκη ότι «ελάχιστοι πλέον τον ακούν ακόμη και από το εσωτερικό του ίδιου του ΠΑΣΟΚ του οποίου ηγείται, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Στέφανος Κασσελάκης κάνουν ουσιαστική αντιπολίτευση στη δεξιά του κ. Μητσοτάκη». «Έκαστος εφ 'ω ετάχθη», αναφέρουν καταληκτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

