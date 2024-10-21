Για τους αιώνιους φοιτητές, την ασφάλεια των πανεπιστημίων, τα κρατικά πανεπιστήμια και τα σχολεία, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σχετικά με τους αιώνιους φοιτητές, ο υπουργός δήλωσε πως ο νόμος θα εφαρμοστεί, έχει ψηφιστεί από το 2022 και περιελάμβανε τη σχετική διάταξη την οποία χαρακτήρισε «πολύ πλήρη».Σημείωσε πως δεν υπάρχει κουλτούρα κάποιος να πηγαίνει και να διαγράφεται και πως είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί.

Όσον αφορά, την ασφάλεια των πανεπιστημίων, ανέφερε πως η πολιτική βούληση υπάρχει και η κατάσταση είναι διαφορετική από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι «βελτιωμένη η εικόνα της ασφάλειας».

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει λάβει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα οικοδόμησης φοιτητικών εστιών και πως στόχος είναι να διπλασιαστούν και να φτάσουν στις 20.000 οι κλίνες, ενώ γίνεται προσπάθεια να βελτιωθούν οι υφιστάμενες.



Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια σημείωσε πως υπάρχει ενδιαφέρον και θα υπάρχουν αρκετές αιτήσεις από την πρώτη χρονιά, ενώ θα ανακοινωθούν με το που κατατίθενται στην ανεξάρτητη αρχή.

Αναφορικά με τα σχολεία και την απαγόρευση των κινητών, ο υπουργός δήλωσε πως η εφαρμογή του μέτρου είναι θεαματικά καλή και πως το έχει αγκαλιάσει η κοινότητα του σχολείου αναφέροντας πως μέχρι τώρα οι αποβολές είναι 6.043 αποβολές.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να τα χρησιμοποιεί ένα νέα παιδί λίγο γιατί φαίνεται ότι έχουν επίδραση.

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι στην πλατφόρμα για το μπούλινγκ υπάρχουν 501 αναφορές από τότε που άνοιξε, εκ των οποίων οι 213 τη φετινή χρονιά.

Πηγή: skai.gr

