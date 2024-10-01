Πιερρακάκης: 1.000 μόνιμοι διορισμοί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για έμπρακτη τήρηση της δέσμευσης για στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου έκανε λόγο ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοινώνοντας κατά τη σημερινή, έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων 1.000 μόνιμους διορισμούς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

«Η στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου αποτελεί σταθερή δέσμευσή μας από την πρώτη μέρα. Μια δέσμευση που τηρείται έμπρακτα με την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε:

«Μετά την αύξηση της χρηματοδότησης, την παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων για τη στήριξη της διεθνοποίησής τους, και την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου, ανακοινώνονται σήμερα περισσότεροι από 1.000 μόνιμοι διορισμοί μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων. Στο ΥΠΑΙΘΑ προσβλέπουμε στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων και με τις πρυτανικές αρχές κάθε ιδρύματος ξεχωριστά. Με την ευκαιρία της σημερινής Συνόδου ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας για συνεχή στήριξη του έργου των πανεπιστημίων μας».

Αναλυτικότερα, οι προσλήψεις θα αφορούν:

950 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων οι 200 αφορούν πιστώσεις του υπουργείου Υγείας για τις Σχολές Υγείας,

22 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού - ΕΔΙΠ,

8 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού - ΕΤΕΠ και

20 διοικητικούς υπαλλήλους.

Η κατανομή ανά πανεπιστημιακό ίδρυμα των μελών προσωπικού θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του γραφείου Τύπου του υπουργείου Παιδείας, έπειτα από αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης - ΕΘΑΑΕ.

Σημειώνεται, ότι οι σχετικές ανακοινώσεις στη Σύνοδο έγιναν, από κοινού με τους υπουργούς Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι η σημερινή, έκτακτη διαδικτυακή Σύνοδος Πρυτάνεων συγκλήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Τέλος, από το γραφείο Τύπου του υπουργείου Παιδείας έγινε γνωστό ότι με επιστολή του υπουργού Παιδείας προς τους πρυτάνεις όλων των ιδρυμάτων ζητείται η αποστολή από πλευρά τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2024, επικαιροποιημένων προτάσεων για την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου και την απογραφειοκρατικοποίηση των Α.Ε.Ι., προκειμένου να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

