Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσαν, σήμερα, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της μείωσης εισακτέων στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, οι πρώτες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της εκστρατείας προσέλκυσης νέων στις Ένοπλες Δυνάμεις, αφορούν σε κίνητρα που θα καταστήσουν ελκυστικότερη την εισαγωγή και φοίτηση στις Στρατιωτικές Σχολές, όπως:

- Δυνατότητα εισαγωγής από τρία επιστημονικά πεδία και επαγγελματικά λύκεια

- Αύξηση αποδοχών σπουδαστών στρατιωτικών σχολών

- Βελτίωση κτιριολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

- Νέες δυνατότητες για έρευνα, εξειδίκευση και εξέλιξη.

Εξειδικεύοντας, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι αναφορικά με την αύξηση των αποδοχών των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών, τετραπλασιάζονται οι αποδοχές των σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από 165 ευρώ σε 609 ευρώ, ενώ διπλασιάζονται οι αποδοχές των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών από 124 σε 249 ευρώ.

Επιπλέον, θα τους χορηγείται φοιτητικό πάσο και θα διπλασιαστούν τα κονδύλια υποστήριξης σπουδών και παροχών στους σπουδαστές.

Ο κ. Δένδιας, παρουσιάζοντας το πρόβλημα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το 2020 το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές της χώρας προσέγγιζε το 99% και το 2024 μειώθηκε σε 64%, ενώ ειδικότερα στη Σχολή Ευελπίδων το ποσοστό κάλυψης ήταν 100% το 2020 και έχει περιοριστεί σε μόλις 34%.

Τόνισε ότι, παράλληλα, παρουσιάζεται αυξανόμενη αποχώρηση σπουδαστών κατά το πρώτο έτος φοίτησης, αναφέροντας ότι το 2020% το ποσοστό ήταν 6%, το 2021 ανήλθε σε 20%, το 2022 σε 15%, το 2023 σε 18%, ενώ το 2024 σε 7%.

Ο κίνδυνος, κατά τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, είναι η υποστελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων με συνεπακόλουθο την αδυναμία υποστήριξης των σύγχρονων οπλικών συστημάτων και την υποβάθμιση του ποιοτικού στοιχείου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού θα προχωρήσουν έργα ύψους 19,7 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ικάρων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ενώ θα γίνουν και έργα αναβάθμισης 18,1 εκατ. ευρώ από δωρεές για τις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοιτώνες, τη βιβλιοθήκη, το εντευκτήριο και τις αίθουσες ψυχαγωγίας στη Σχολή Ευελπίδων, το αμφιθέατρο και τους κοιτώνες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, τα εστιατόρια και μαγειρεία της Σχολής Ικάρων καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εστιατόρια και μαγειρεία της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.

Αναφορικά με τις νέες δυνατότητες για έρευνα, εξειδίκευση και εξέλιξη θα χορηγούνται διδακτορικοί τίτλοι σπουδών από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε τομείς αιχμής, θα προχωρήσει η σύνδεση διδακτορικής έρευνας με το Οικοσύστημα Αμυντικής Καινοτομίας, θα χορηγούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας και την Ανώτατα Διακλαδική Σχολή Πολέμου, θα αναδειχθούν τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε Κέντρα Αριστείας, καθιερώνεται ο θεσμός του Στρατιωτικού Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και θα γίνει διασύνδεση με ΑΕΙ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εκστρατεία προσέλκυσης νέων στις Ένοπλες Δυνάμεις περιλαμβάνει καμπάνια ενημέρωσης για τις προοπτικές καριέρας στις Ένοπλες Δυνάμεις, στοχευμένες δράσεις στα σχολεία, ενώ ήδη διεξάγονται δράσεις, όπως ο πλους μαθητών στο πλαίσιο της Ναυτικής εβδομάδας αλλά και η χρήση εξομοιωτών πτήσης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μακροπρόθεσμα, ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε ότι οι δράσεις που δρομολογούνται ώστε να καταστούν οι Ένοπλες Δυνάμεις πιο ελκυστικές στις νέες και τους νέους αφορούν σε νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας με νέα σύγχρονη δομή δυνάμεων, νέο σύστημα εξέλιξης, νέο πιο δίκαιο μισθολόγιο, νέο σύστημα μεταθέσεων με κίνητρα και το πλέον τεχνολογικά εξελιγμένο και καινοτόμο περιβάλλον.

Αναφορικά με την ουσιαστική στήριξη των στελεχών και των οικογενειών τους, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι σχετικά με την παροχή στέγης ήδη είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα κατασκευής 1.000 κατοικιών με στόχο τις 3.000 κατοικίες το 2030. Επίσης, θα προχωρήσει η αναβάθμιση των παιδικών σταθμών, το Κέντρο Ειδικής Αναπτυξιακής Φροντίδας Παιδιών για την αντιμετώπιση αναπτυξιακών διαταραχών παιδιών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, η δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ, η αξιοποίηση των ΑμεΑ από τις Ένοπλες Δυνάμεις, θα βελτιωθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με το νομοσχέδιο να βρίσκεται σε τελική επεξεργασία, ενώ θα δημιουργηθεί και Μονάδα Φροντίδας Αποστράτων με στόχο τη φιλοξενία των ευάλωτων.

Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι πρώτες αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής θα γίνουν το 2026 και δεσμεύτηκε ότι το φοιτητικό πάσο θα χορηγείται και στους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών.

Πηγή: skai.gr

