Με τις μειώσεις τιμών για 120 κωδικούς καταναλωτικών προϊόντων που θα κυμαίνονται από 6 έως 15%, ξεκίνησε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τόνισε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών έχοντας ήδη αυξήσει τον κατώτατο μισθό και το μέσο μισθό με στόχο να φτάσουμε τα 950 και τα 1.500 αντίστοιχα ως το τέλος της τετραετίας».

Αναφέρθηκε επίσης σε μειώσεις πάνω από 60 φορολογικών συντελεστών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εισαγόμενη ακρίβεια με μόνιμα μέτρα. «Δίνουμε καθημερινή μάχη με φαινόμενα αισχροκέρδειας, με τακτικούς ελέγχους και επιβολή προστίμων. Θα αναλάβουμε κάθε αναγκαία πρωτοβουλία σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να τον επιτύχουμε προς όφελος των καταναλωτών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας επισκέφθηκε την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με μήνυμα ότι «κανείς δεν είναι εκτός αξιολόγησης, ελέγχου και εφαρμογής των νόμων».

«Αναπροσαρμογή σημαίνει μόνο αύξηση»

Σχετικά με την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά σε επαρκείς κατώτατους μισθούς και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση του διαλόγου που έχει ξεκινήσει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027, δηλαδή συνολική αύξηση του από το 2019 να ανέλθει στο 46%, είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η κυβέρνηση παρέλαβε το 2019 βασικό μισθό 650 ευρώ, τον οποίο έχει αυξήσει ήδη κατά 28% με το ύψος του να ανέρχεται σήμερα στα 830 ευρώ, πρόσθεσε ενώ διευκρίνισε ότι η Ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού αυτόματης αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού.

«Αναπροσαρμογή σημαίνει μόνο αύξηση», τόνισε συμπληρώνοντας: «Αυτό που συζητάμε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οδηγίας είναι το πώς και πόσο θα αυξάνεται μετά το 2027 ο κατώτατος μισθός. Σε ό, τι αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η αρμόδια υπουργός προανήγγειλε την έναρξη ενός νέου κύκλου ευρύτατου διαλόγου με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους».

Δύο νέες δυνατότητες για την είσοδο στα γήπεδα είναι διαθέσιμες μέσω του live chat, υπενθύμισε ο κ. Μαρινάκης συμπληρώνοντας: «Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας για τους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ που έχουν ταυτοποίηση ψηφιακά και εισαγάγει το εισιτήριο διαρκείας στο ψηφιακό τους πορτοφόλι, μπορούν πλέον απλά να το μεταβιβάσουν σε άτομο της επιλογής τους».

Την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρωθυπουργός

Σήμερα 21 Οκτωβρίου στις 6:30 το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα Παραγωγικός Μετασχηματισμός Ενίσχυση των επενδύσεων και της βιομηχανίας για ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα, ανέφερε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 142 Α του Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για τον απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης αναφορικά με τη στήριξη των πληγέντων.

Συνάντηση Μητσοτάκη -Ανδρουλάκη

Νομίζω ότι εκκρεμεί μία επικοινωνία από τους συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν θα αργήσει να γίνει η συνάντηση», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για το επικείμενο ραντεβού του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Βασικά εκκρεμεί μία συνεννόηση με τους συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, για να οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία του ραντεβού. Θεωρώ ότι δεν θα αργήσει να γίνει αυτή η συνάντηση. Η πρόσκληση ετέθη από τον Πρωθυπουργό στην επικοινωνία για να τον συγχαρεί αναφορικά με την επανεκλογή του. Η ανταπόκριση από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν θετική. Το θέμα είναι τεχνικό για την οριστικοποίηση της συνάντησης», υπογράμμισε.

«Δεν συζητάμε τίποτα άλλο με Τουρκία πέρα από ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα»

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη ή απαισιόδοξη ενόψει της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως δεν έχει νόημα να είμαστε ούτε αισιόδοξοι, ούτε απαισιόδοξοι.

«Σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Διάλογος δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε αφέλεια. Το αντικείμενο για εμάς είναι μόνο η μια διαφορά, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που θα μπορούσε να μπει στο τραπέζι. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που έχει κάνει κινήσεις ενίσχυσης της χώρας που δεν έχουν γίνει για δεκαετίες και ως προς την ΑΟΖ, και ως προς τις συμφωνίες με άλλα κράτη και με συμφωνίες για καθορισμό ΑΟΖ με άλλες χώρες. Αυτά που για άλλες χώρες είναι ζητούμενα, για την Ελλάδα είναι δεδομένα. Πιστεύουμε στο διάλογο, περιμένουμε καλή έκβαση, όχι θεαματική, δεν είμαστε αφελείς και δεν συζητάμε τίποτα άλλο πέραν της διαφοράς με την Τουρκία που είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Πηγή: skai.gr

