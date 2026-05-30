Στη σύλληψη αστυνομικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (28/05) άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από τυχαίο έλεγχο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η μοτοσικλέτα που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού και δύο μαχαίρια, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

Ο υπαστυνόμος συνελήφθη άμεσα, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο ενδεχόμενο συμμετοχής του σε οργανωμένο κύκλωμα εκβιασμών, καθώς τα ευρήματα της έρευνας, σε συνδυασμό με πρόσθετα στοιχεία που εξετάζονται, φέρονται να ενισχύουν τα σενάρια περί εμπλοκής του σε εγκληματική δραστηριότητα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να διερευνούν το εύρος της δράσης του και τυχόν διασυνδέσεις του με άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συμμετέχουν στο ίδιο κύκλωμα.



Πηγή: skai.gr

