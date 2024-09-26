«Αναπόσπαστο κομμάτι της Παιδειας», χαρακτήρισε ο υπουργός Παιδειας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, τον σχολικό αθλητισμό, στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, με αφορμή την αυριανή Πανελλήνια και Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι ο σχολικός αθλητισμός διδάσκει «να επιμένουμε, να βελτιωνόμαστε, να ξεπερνάμε όρια και εμπόδια» και κυρίως «τον σεβασμό στον διπλανό μας - συμπαίκτη ή αντίπαλο - και στη δική του προσπάθεια».

Όπως επεσήμανε, ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί επίσης κομμάτι της απάντησης στις σύγχρονες προκλήσεις. «Από την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας μέχρι την καταπολέμηση του bullying και από την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέχρι την ισορροπία μεταξύ φυσικής και ψηφιακής σφαίρας, ο σχολικός αθλητισμός συμβάλλει στη διαμόρφωση καλών συνηθειών και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων», ανέφερε.

Τέλος, χαρακτήρισε τους Έλληνες ολυμπιονίκες και παραολυμπιονίκες «πηγή έμπνευσης». «Η αφοσίωσή τους σε αυτό που επέλεξαν να κάνουν - και αυτό είναι ένα μάθημα πέρα από τον αθλητισμό - είναι μια στάση ζωής για όλους», σημείωσε.

Ακολουθεί το μήνυμα του υπουργού Παιδειας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

«Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Η 11η Πανελλήνια & Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού έχει ως αποστολή να δώσει σε κάθε μαθήτρια και κάθε μαθητή κίνητρα και ερεθίσματα προκειμένου να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους. Το φετινό σύνθημα «Αθλούμαστε Μαζί. Δίνουμε ποιότητα στη Ζωή» περικλείει όχι μόνο τα οφέλη, αλλά και τις αξίες του αθλητισμού: την ευγενή άμιλλα, το ευ αγωνίζεσθαι, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία.

Ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Παιδείας, γιατί μας διδάσκει να επιμένουμε, να βελτιωνόμαστε, να ξεπερνάμε όρια και εμπόδια. Κυρίως, όμως, γιατί μας διδάσκει τον σεβασμό στον διπλανό μας - συμπαίκτη ή αντίπαλο - και στη δική του προσπάθεια. Είναι μια πανανθρώπινη γλώσσα, που μας μαθαίνει να φροντίζουμε για το σώμα, το πνεύμα και τους γύρω μας.

Ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί, επίσης, κομμάτι της απάντησής μας στις σύγχρονες προκλήσεις: από την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας μέχρι την καταπολέμηση του bullying και από την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέχρι την ισορροπία μεταξύ φυσικής και ψηφιακής σφαίρας, ο σχολικός αθλητισμός συμβάλλει στη διαμόρφωση καλών συνηθειών και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στους Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες μας, που διακρίθηκαν τόσο για τις επιδόσεις, όσο και για την παρουσία τους ευρύτερα και τους οποίους θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βραβεύσουμε στην κεντρική εκδήλωση της Αθήνας για τη φετινή Πανελλήνια & Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Βραβεύουμε παιδιά που μέσα από σκληρή δουλειά, στερήσεις και ατελείωτες ώρες προπόνησης σήκωσαν ψηλά την Ελληνική Σημαία και προέβαλαν σε όλο τον πλανήτη το καλύτερο πρόσωπο της χώρας μας.

Το παράδειγμά τους δεν αποτελεί πηγή έμπνευσης μόνο για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, αλλά για όλους μας. Και αυτό διότι το χαμόγελό τους, αυτό το χαμόγελο που τόσες χαρές μας έχει χαρίσει, πηγάζει από την αγάπη τους για το πεδίο που αφιερώνουν το ταλέντο και τον κόπο τους. Περισσότερο, λοιπόν, και από όλα τα μετάλλια, αυτό που κάνει τους Ολυμπιονίκες και τους Παραολυμπιονίκες μας πετυχημένους είναι η αφοσίωσή τους σε αυτό που επέλεξαν να κάνουν - και αυτό είναι ένα μάθημα πέρα από τον αθλητισμό: είναι μια στάση ζωής για όλους.

Με τις σκέψεις αυτές, σας προτρέπω να γιορτάσετε την 11η Πανελλήνια & Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού συμμετέχοντας στις δράσεις των σχολείων σας. Κυρίως, όμως, μπορούμε και πρέπει να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα βάζοντας τον αθλητισμό στην καθημερινότητά μας, με στόχο σε έναν χρόνο από σήμερα να είμαστε και πάλι εδώ, ως η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.