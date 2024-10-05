Στα μέσα Οκτωβρίου η δεύτερη μεγάλη αντιπροσωπεία ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα

Ένα ακόμη ορόσημο για τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, και δη το άνοιγμα προς τις ΗΠΑ, αναμένεται να αποτελέσει η διεξαγωγή ενός διπλού διεθνούς συνεδρίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του οποίου αναμένονται στην ελληνική πρωτεύουσα τουλάχιστον 200 αντιπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών από τις ΗΠΑ που ειδικεύονται στη διεθνή εκπαίδευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Σύνοδος Pharos 3.0 θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των διεθνών συνεδρίων «Careers, Internships & Global Learning Conference» (13-15 Οκτωβρίου 2024) και «Europe, Middle East, and Africa Conference» (16-18 Οκτωβρίου 2024), που διοργανώνει ο διεθνής εκπαιδευτικός φορέας «The Forum on Education Abroad».

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Pharos 3.0 αναμένεται να οικοδομηθούν σχέσεις μεταξύ των εκπροσώπων των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων και των εκπροσώπων από πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς των ΗΠΑ, που ασχολούνται με την εκπαίδευση στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχος είναι η Σύνοδος, που θα διαρκέσει μία ημέρα, να λειτουργήσει ως ευκαιρία καλύτερης γνώσης της λειτουργίας και των εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρουν οι ΗΠΑ εκτός συνόρων και ταυτόχρονα, να λειτουργήσει ως παράγοντας περαιτέρω εξοικείωσης των ιδρυμάτων και των οργανισμών των ΗΠΑ με το ελληνικό τοπίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Θα πρόκειται για ένα στοχευμένο πρόγραμμα σύνδεσης των ελληνικών πανεπιστημίων με παρόχους σπουδών των ΗΠΑ στο εξωτερικό, με στόχο τη διερεύνηση συνεργασιών και επενδυτικών ευκαιριών, εστιάζοντας ειδικά στην καθιέρωση βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα για φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Οι Σύνοδοι Pharos και Pharos 2.0

Το πρώτο μεγάλο άνοιγμα των ελληνικών πανεπιστημίων προς το εξωτερικό και ταυτόχρονα ορόσημο στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα της Εκπαίδευσης, αποτέλεσε η πρώτη Σύνοδος Pharos, τον Νοέμβριο του 2022.

Τότε, η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία πανεπιστημίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς άλλη χώρα έφτασε στην Ελλάδα με στόχο τη δημιουργία νέων συνεργασιών με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και την επισημοποίηση των ήδη υπαρχουσών. Περισσότεροι από 70 πρυτάνεις, κοσμήτορες και καθηγητές, εκπροσωπώντας 30 κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ αποτέλεσαν την αντιπροσωπεία σε μία επίσκεψη που είχε χαρακτηριστεί «ιστορική», από την τότε μορφωτική ακόλουθο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Shanna Dietz Surendra, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Την έναρξη της Συνόδου Pharos, στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είχε χαιρετήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ η τότε ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, είχε κάνει λόγο για την αρχή ενός «σημαντικού ταξιδιού» που «θα σφυρηλατήσει ακόμα ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων» και οι οποίοι «θα ωφελήσουν τις ακαδημαϊκές κοινότητες και των δύο χωρών».

Δεύτερο ορόσημο ανοίγματος των ελληνικών πανεπιστημίων στις ΗΠΑ αποτέλεσε το Pharos 2.0, τον περασμένο Μάιο, που έφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσώπους από εννέα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσία ελληνικής αντιπροσωπείας στη διεθνή έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση NAFSA 2024 Annual Conference & Expo, η οποία έλαβε χώρα στη Νέα Ορλεάνη.

