Συνελήφθησαν οι γονείς νηπίου που βρέθηκε να περιφέρεται σε πεζοδρόμιο στη Θεσσαλονίκη

Η σύλληψη έγινε στις Συκιές, το παιδί διέφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε περιπλανώμενο σε πεζοδρόμιο - Το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου

Παιδί

Οι γονείς ενός παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις Συκιές Θεσσαλονίκης καθώς το ανήλικο διέφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται σε πεζοδρόμιο στην περιοχή των Συκεών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν οι γονείς του μικρού παιδιού 41 και 39 ετών, αλβανικής καταγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη συλλήψεις
