Στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «Sial Paris 2024», στο Παρίσι, συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση των ποιοτικών προϊόντων του λεκανοπεδίου στις διεθνείς αγορές.

Το περίπτερο της Περιφέρειας, το οποίο οργανώθηκε σε συνεργασία με την Enterprise Greece, εγκαινιάστηκε από τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος στον χαιρετισμό του τόνισε πως «Στόχος μας είναι να αναδεικνύουμε με κάθε ευκαιρία την εξαιρετική ποιότητα και τη μοναδικότητα της αττικής γης και να προωθούμε τα προϊόντα μας σε διεθνείς αγορές που αναγνωρίζουν και εκτιμούν την αυθεντικότητα και τη γαστρονομική αξία».

Όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς:

«Ανάμεσα στα προϊόντα που ξεχωρίζουν είναι το εκλεκτό ελαιόλαδο, το αρωματικό μέλι, τα περίφημα φιστίκια, τα υπέροχα αρτοσκευάσματα και το θρεπτικό ταχίνι μας. Αυτά τα τοπικά αγαθά, καρποί της παράδοσης και της γης μας αποτελούν πρεσβευτές της Αττικής σε ένα παγκόσμιο κοινό που αναζητά ποιότητα και αυθεντικότητα.

Η διεθνής αγροτοδιατροφική έκθεση «Sial Paris 2024» προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για νέες συνεργασίες και εμπορικές συμφωνίες υψηλής αξίας. Στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής συμμετέχουν σημαντικές επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου οι οποίες προβάλλουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν την παραγωγή του λεκανοπεδίου μας.

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει δυναμικά να προβάλλει τα εξαιρετικά προϊόντα της, ενισχύοντας με σχέδιο και στοχευμένες πρωτοβουλίες την επιχειρηματική εξωστρέφεια της περιοχής μας. Με τέτοιες συνεργασίες και συμμετοχές αποδεικνύουμε ότι η Αττική μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει στις διεθνείς αγορές, όπως αρμόζει στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας. Στηρίζουμε έμπρακτα τους παραγωγούς μας, γιατί είμαστε βέβαιοι πως τα προϊόντα μας έχουν τη δύναμη να διακριθούν διεθνώς και να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής εξωστρέφειας».

Ο περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει σχεδόν με το σύνολο των Ελλήνων επιχειρηματιών που συμμετέχουν στην έκθεση, με πάνω από 100 περίπτερα και να συζητήσει μαζί τους για τη διεύρυνση των συνεργασιών και των εμπορικών δικτύων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Παρίσι, ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε επίσης το Κέντρο Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ενέργειας Isséane του οργανισμού SYCTOM και το Κέντρο Διαχείρισης Μεταφορών RATP, τα οποία τελούν υπό τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Παρισιού.

Τέλος, ο κ. Χαρδαλιάς μετέβη στα γραφεία του Γαλλικού Επιμελητηρίου CCI Paris, όπου είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή, αρμόδιο για θέματα διεθνών σχέσεων, Pierre Mongrué. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ της Αττικής και του γαλλικού επιχειρηματικού κόσμου, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων, καθώς και σε κοινές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι η «Sial Paris», με ιστορία εξήντα χρόνων και περισσότερους από 265.000 επισκέπτες που προέρχονται από 200 χώρες, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας τις τάσεις και καινοτομίες που διαμορφώνουν τη βιομηχανία τροφίμων του μέλλοντος και παρέχοντας πολύτιμες ευκαιρίες για εμπορικές συμφωνίες με εκπροσώπους της παγκόσμιας αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

