Χιλιάδες ενεργοί πολίτες έχουν υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από την Τρίτη το βράδυ μετά την κεντρική εκδήλωση στο Θησείο όλοι οι πολίτες μπορούν να την υπογράψουν διαδικτυακά στην ιστοσελίδα myelas.gr όπου έχει αναρτηθεί. Στην ίδια πλατφόρμα γίνεται και η διαδικτυακή εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Συμπαράταξης που κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύεται από 300+1 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση. Μεταξύ άλλων από τον χώρο του πολιτισμού έχουν υπογράψει οι:

Aρβανίτης Γιώργος (φωτογράφος, κινηματογραφιστής), Αθανασίου Μάριος (ηθοποιός), Αρσένη Αθηνά (θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο), Βαφέας Βασίλης (σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής), Βούλγαρης Κώστας .(λογοτέχνης), Γαϊτάνος Γεώργιος (εικαστικός), Δρακόπουλος Γιάννης (ηθοποιός).

Δραμουντάνης Βασίλης (διευθυντής παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ) Θωμαϊδης Κώστας (τραγουδιστής, ραδιοφωνικός παραγωγός), Καζάκου Ειρήνη (ηθοποιός), Κανάκη Ελένη (εκδότρια και βιβλιοπώλισσα), ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη, Κατσουλίδη Μαρία (ηθοποιός, καθηγήτρια υποκριτικής), Κοκκινοπούλου Φαίη (ηθοποιός), Κορνήλιος Νίκος (σκηνοθέτης, μουσικός), Λογιάδης Μίλτος (μαέστρος, καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Μανωλιουδάκη Ευγενια (εικαστικός), Μαυρουδής Χάρης (ηθοποιός), Μιχαλόπουλος Σπύρος (σκηνοθέτης), ΜουμουλίδηςΘέμης (σκηνοθέτης), Μουτζούρογλου Νίκη (στέλεχος Μεγάρου Μουσικής), Μωραϊτης Κωνσταντίνος (σκηνοθέτης), Νέγκα Γιώτα (τραγουδίστρια), Παπαγεωργίου Θανάσης (ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρώην πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου), Παππά Ιωάννα (ηθοποιός), ΠουρσανίδηςΝικόλαος (ηθοποιός), Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα (ηθοποιός), Τουμασάτου Μαριάννα (ηθοποιός), Χειλακης Αιμίλιος (ηθοποιός).





Πηγή: skai.gr

