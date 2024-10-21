Λαθρεμπορία καυσίμων: Επίκαιρη ερώτηση Σαλμά σε Θεοδωρικάκο

«Απουσία του κράτους για την προστασία των καταναλωτών από τη νοθεία στα πρατήρια υγρών καυσίμων» επισημαίνει σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

Όπως τονίζει ο κ. Σαλμάς, επικαλούμενος και σχετικό δημοσίευμα, «το κόστος της κλοπής για τους καταναλωτές υπολογίζεται σε 120 εκατ. ευρώ ετησίως, το κράτος χάνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από φόρους, ενώ όσα πρατήρια σφραγίστηκαν λόγω νοθείας από τον Ιούνιο, σήμερα λειτουργούν κανονικά».

Τέλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής κάνει λόγο για «τεράστια προσωπική ευθύνη του υπουργού Ανάπτυξης», σημειώνοντας ότι είχε ενημερώσει τόσο τον ίδιο όσο και τον πρωθυπουργό στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας τον περασμένο Ιούνιο, για τη λαθρεμπορία στα καύσιμα και «ελάχιστους μήνες μετά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διαπιστώνει την τεράστια έκταση -1 στα 4 πρατήρια στην Αττική - της απάτης, επιβεβαιώνοντας απόλυτα την παρέμβασή μου».

