Οι εχθροί του Ιράν έκαναν στρατηγικό λάθος στην εκτίμηση των δυνατοτήτων και της αποφασιστικότητάς του να υπερασπιστεί την κυριαρχία του, δήλωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Γιαντολάχ Τζαβανί, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει βγει ενισχυμένη, ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με παρακμή και αποτυχία.

Ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο IRNA εχθές το βράδυ, τόνισε ότι οι εχθροί του Ιράν λανθασμένα θεώρησαν πως θα μπορούσαν να επιτύχουν μια γρήγορη νίκη σε έναν πόλεμο με το ιρανικό έθνος.

Οι στρατηγικοί στόχοι των εχθρών, πρόσθεσε ο Τζαβανί, περιλάμβαναν την καταστροφή των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, την εξάλειψη της πυραυλικής αμυντικής του ικανότητας και, τελικά, την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τόνισε ότι οι στόχοι τους απέτυχαν, οδηγώντας σε μεταβολή των περιφερειακών συσχετισμών υπέρ του Ιράν.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, είπε ότι το Ιράν κατέχει πλέον δεσπόζουσα θέση στο Στενό του Ορμούζ και έχει αποκτήσει ένα καθεστώς που αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα του ιρανικού λαού» έπειτα από 500 χρόνια.

Το Ιράν βρίσκεται σήμερα σε «νικηφόρα και ανώτερη θέση» και έχει ήδη ανακοινώσει τους όρους του για τον τερματισμό της τρέχουσας κατάστασης, τόνισε, προσθέτοντας: «Τώρα είναι η σειρά της Αμερικής να λάβει απόφαση».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αναπληρωτής επικεφαλής του IRGC υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει δύο επιλογές: «τον κακό δρόμο» και «τον χειρότερο δρόμο».

Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην αποδοχή των όρων και των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού ή στη συνέχιση του πολέμου.

Ο Τζαβανί προειδοποίησε επίσης ότι ο εχθρός θα πρέπει να αποφύγει έναν ακόμη λανθασμένο υπολογισμό, λέγοντας ότι οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Αν γίνει νέο λάθος, τόνισε, η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα είναι «ισχυρότερη, πιο αποφασιστική και πιο απίστευτη» από πριν.

Πηγή: skai.gr

