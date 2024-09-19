Κινητά στο σχολείο: Πώς θα είναι τα lockers των μαθητών

Σε μία από τις βιοτεχνίες στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, που κατασκευάζουν μεταλλικά ντουλάπια, ερμάρια όπως αυτά που πρόκειται να μπουν πιλοτικά στα σχολεία για να κλειδώνουν οι μαθητές τα κινητά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα βρέθηκε η κάμερα της ΕΡΤ.

Ο κατασκευαστής Πασχάλης Πόπτσης περιέγραψε τη γραμμή παραγωγής των lockers, όπως αποκαλούνται στα αγγλικά, αλλά και τη λογική με την οποία χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής αυτά τα ντουλάπια σε χώρους όπως γυμναστήρια κ.α.

Σημείωσε ότι ακόμα δεν έχουν δεχθεί παραγγελίες και πως κάθε παιδί - αν γίνει η σχετική πρόβλεψη- μπορεί να έχει τη δική του “κυψέλη”, δηλαδή χώρο όπου θα μπορεί να τοποθετεί με ασφάλεια και να κλειδώνει το κινητό του, αν διαθέτει αλλά και προσωπικά του αντικείμενα.

