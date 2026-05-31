Σκληρό μήνυμα Ιράν στις ΗΠΑ: Δεν υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές μας - Εσείς πρέπει να κάνετε παραχωρήσεις

Προειδοποίησε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα τερματιστεί είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω στρατιωτικής δράσης

Εμπραχίμ Ρεζαΐ

Ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι το Ιράν προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Ο ίδιος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε αδύναμη θέση.

Ο Ρεζαΐ υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν θα τερματιστεί είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω στρατιωτικής δράσης.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή Ντόναλντ Τραμπ
