Ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι το Ιράν προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Ο ίδιος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε αδύναμη θέση.

Ο Ρεζαΐ υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν θα τερματιστεί είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω στρατιωτικής δράσης.



MP says Iran blockade will end either through talks or military actionhttps://t.co/M13arK8Eqz pic.twitter.com/un8T9zbNU0 — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) May 31, 2026

Πηγή: skai.gr

