Αντίστροφη μέτρηση για 333.741 αιώνιους φοιτητές.

Ένας στους δυο εγγεγραμμένους φοιτητές έχει ξεπεράσει το ανώτατο όριο σπουδών της σχολής του, και από τον Σεπτέμβριο του 2025 όσοι έχουν εξαντλήσει και το όριο που τους έδωσε ο νόμος του 2022, θα πρέπει να διαγράφονται αυτοδικαίως.

Όπως γράφει η Καθημερινή της Κυριακής κάποια ΑΕΙ έχουν αρχίσει να ειδοποιούν τους φοιτητές που έχουν υπερβεί το όριο σπουδών.

Ωστόσο, υπάρχουν πρυτάνεις που εκφράζουν την ανησυχία τους για τις αντιδράσεις που θα προκαλέσει η εφαρμογή του μέτρου, ενώ δηλώνουν ότι ήδη δέχονται πιέσεις να μη βιαστούν.

Το υπουργείο Παιδείας πάντως, διαμηνύει κατηγορηματικά ότι ο νομός θα εφαρμοστεί ως έχει.

Πηγή: skai.gr

