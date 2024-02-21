«Πιστεύω ότι οι αγρότες έχουν δίκιο. Η ΚΑΠ όπως είναι δεν λειτουργεί, ούτε για τους αγρότες, ούτε για τους καταναλωτές», δήλωσε ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων Πέτρος Κόκκαλης ο οποίος βρέθηκε στο Σύνταγμα μαζί με τους αγρότες.
Είμαι εδώ, είπε, γιατί επί 4, 5 χρόνια υπηρετώ την Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το γνωρίζω το αγροτικό πρόβλημα. «Οι Πράσινοι καταψήφισαν αυτή την ΚΑΠ γιατί έχουν μια διαφορετική πρόταση που σέβεται και το περιβάλλον και τον άνθρωπο - ειδικά τους αγρότες και το βιός τους που κινδυνεύει από την κλιματική κρίση περισσότερο απ’ όλους μας.”
