Του Αντώνη Αντζολέτου

Αλλάζει τα πάντα στη «κούρσα» για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου. Σαφώς είναι μια εξέλιξη που «ακουμπά» περισσότερο τους μέχρι σήμερα δημοσκοπικά επικρατέστερους για την προεδρία (Νίκο Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο), ωστόσο και οι υπόλοιποι αναμένεται να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους. Αυτό που αναμένεται να παίξει ιδιαίτερο ρόλο και να αναθερμάνει τη συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι το γεγονός πως η Άννα Διαμαντοπούλου είναι ένα πρόσωπο με πολύ ισχυρό βιογραφικό προερχόμενο από τις «χρυσές εποχές» του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό αναμένεται να στηριχθεί και η πρώην Επίτροπος. Η επαναφορά του Κινήματος σε τροχιά κυβερνησιμότητας, το πολιτικό στίγμα του κόμματος, η συζήτηση για την κεντροαριστερά και ο επαναπατρισμός παλαιών απογοητευμένων ψηφοφόρων, κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τα «όπλα» της για να αντιμετωπίσει τους ανθυποψήφιούς της. Δεν είναι τυχαία η αναφορά που έκανε στο βίντεο με το οποίο επισημοποίησε την υποψηφιότητας μιλώντας «για ένα μεγάλο και κυβερνών ΠΑΣΟΚ».

Αναμένεται η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί σε ένα κεντροδεξιό ακροατήριο το οποίο αυτή την περίοδο είναι δυσαρεστημένο από τις πολιτικές εξελίξεις και όλο το προηγούμενο διάστημα παρακολουθούσε με συμπάθεια τη συνειδητή απομάκρυνση της από την ενεργό πολιτική σκηνή. Υπάρχει, ωστόσο διττή ανάγνωση για αυτό το γεγονός. Για την απόσταση που είχε κρατήσει από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το «φλερτ», κατά κάποιους, με τη Νέα Δημοκρατία τα πρώτα «καρφιά» έχουν ήδη πέσει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ τόνισε πως «όλοι θα κριθούν για την προσφορά και τη συνέπεια από τον κόσμο της παράταξης». «Τα κόμματα, έχουν αρχές και αξίες, τα κόμματα δεν είναι κέντρο διερχόμενων για να φεύγει κάποιος, να πηγαίνει απέναντι και μετά να επιστρέφει πίσω σαν να μη συμβαίνει τίποτα», ανέφερε ο Μιχάλης Κατρίνης στο OPEN, ενώ η Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωσε στο ATTICA TV: «Εγώ δεν έφυγα ποτέ από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και από τον χώρο μου, ήμουν πάντα μπροστά στις πιο δύσκολες στιγμές χωρίς να αλληθωρίσω ούτε δεξιά ούτε αριστερά».

Η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου θα «ανακατέψει την τράπουλα», καθώς δεν αποκλείεται να προσελκύσει στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ κόσμο που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχε λόγο να συμμετάσχει. Το άνοιγμα της διαδικασίας σημαίνει αυτόματα και «διεμβολισμό» των σημερινών υποψηφιοτήτων ή αποτύπωση νέων συμμαχιών στο δρόμο προς τις κάλπες. Τη «ζυγαριά» αναμένεται να γείρει και ένα άλλο στοιχείο. Όλοι αναμένουν κατά πόσο οι δυο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Σημίτης και Γιώργος Παπανδρέου θα ανοίξουν τα χαρτιά τους, αλλά και τι θέση θα πάρει ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος.

Πηγή: skai.gr

