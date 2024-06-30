Εσωκομματικές εκλογές στις 6 και 13 Οκτωβρίου εισηγήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, εκτονώνοντας έτσι προς το παρόν το κλίμα πόλωσης που επικράτησε μετά τις ευρωεκλογές.

Ο κ. Ανδρουλάκης εισηγήθηκε εκλογές κλείνοντας τον κύκλο της αμφισβήτησης προς το πρόσωπό του, τονίζοντας ότι η συζήτηση που ξεκίνησε το βράδυ των ευρωεκλογών, δεν ξεκίνησε με δική του ευθύνη, αλλά ο ίδιος έχει ευθύνη να την τελειώσει το συντομότερο δυνατόν.

«Στις 9 Ιουνίου ξεκίνησε ένα πρωτοφανές χαρακίρι στην παράταξη. Χρέος μου είναι να διασφαλίσω την ενότητα και την προοπτική. Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα σύρεται σε διχασμό και εσωστρέφεια. Αυτή η συζήτηση δεν ξεκίνησε με ευθύνη μου, αλλά έχω ευθύνη ως πρόεδρος να την κλείσω το συντομότερο δυνατόν. Δεν θα γίνω όμηρος κανενός εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ. Εισηγούμαι οι εκλογές να γίνουν 6η Οκτωβρίου και β' γύρος, αν χρειαστεί, στις 13 Οκτωβρίου και ανοιχτή ΚΕ τρεις εβδομάδες πριν για την παρουσίαση υποψηφιοτήτων».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπήρξε αιχμηρός κάνοντας λόγο για «πασαρέλα προσωπικών φιλοδοξιών στο κόμμα, 'φύγε εσύ, να 'ρθω εγώ γιατί θα το κάνω καλύτερα, χωρίς να υπάρχει ένα άλλο σχέδιο μια άλλη άποψη, στρατηγική συμφωνία».

«Παρών" στη διαδικασία εκλογής προέδρου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ο Χάρης Δούκας, αναφέροντας "θα είμαι παρών σε αυτή την προσπάθεια με το ΠΑΣΟΚ, όπως ήμουν σε όλη τη δημόσια πορεία μου" δήλωσε ο κ. Δούκας και συνέχισε λέγοντας: "Δεν κρύβομαι, δεν φοβάμαι, μπαίνω μπροστά και ζητώ τη στήριξή σας. Πάμε να νικήσουμε τώρα. Στόχος δεν είναι να κερδίσουμε τον Κασσελάκη, αλλά να νικήσουμε τη ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν έχουμε ανάγκη από μεσσίες, θέλουμε ηγεσία που θα κάνει πράξη το 'μαζί'".

Ο κ. Δούκας επανέλαβε πως σε κάθε περίπτωση θα παραμείνει δήμαρχος Αθηναίων "αποτελεί αμοιβαίο πλεονέκτημα, είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο."

Παράλληλα σημείωσε πως είναι ώρα "να ξανανοίξουμε τον κύκλο της υπέρβασης. Όχι σε νέο κύκλο εσωστρέφειας και διχόνοιας. Ναι, σε ένα κόμμα μελών, όχι στελεχών και μηχανισμών."

Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο όπως ήταν αναμενόμενο και ο Παύλος Γερουλάνος.

Ειδικότερα, μιλώντας στην ΚΕ του κόμματος ο κ. Γερουλάνος είπε: Θα είναι τιμή μου να διεκδικήσω την ψήφο των μελών και των φίλων μου. Ζητώ να ηγηθώ της ευθύνης να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που θα γίνει κοινωνικά πλειοψηφικό. Και ζητώ να ηγηθώ της ευθύνης της ενότητας. Σχέδιο, για την κοινωνία. Κόμμα που ακούει την κοινωνία. Ενότητα με προοπτική. Το τρίπτυχο της ευθύνης στο οποίο δεσμεύομαι.



Πηγή: skai.gr

