Του Αντώνη Αντζολέτου

Από χθες τα δεδομένα στην προεκλογική κούρσα του ΠΑΣΟΚ για το νέο αρχηγό άλλαξαν. Η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για την προεδρία, ενώ σε κάθε περίπτωση δήλωσε πως σκοπεύει να είναι παρούσα. H πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην υπουργός είχε κρατήσει ξεκάθαρες αποστάσεις από τα τεκταινόμενα στο ΠΑΣΟΚ από το 2012 και μετά.

Κάποιες φορές το όνομά της είχε ακουστεί και για την ανάληψη κάποιου χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρεται να την πλησιάζει, χωρίς, ωστόσο να επαληθεύονται ποτέ οι σχετικές φήμες.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με την Άννα Διαμαντοπούλου προτείνοντάς τη ως υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Είναι γεγονός πως η επικεφαλής του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό κεφάλαιο που μπορεί να το αξιοποιήσει τόσο η ίδια όσο και το ΠΑΣΟΚ για τη μελλοντική του πορεία. Θα κάνει το επόμενο βήμα; Συνεργάτες της που έχουν αναλάβει να διερευνήσουν τα υπέρ και τα κατά για την πιθανότητα «επιστροφής» της στην κεντρική πολιτική σκηνή φέρονται να έχουν ήδη ξεκινήσει κύκλο τηλεφωνημάτων και σε πρώην στελέχη του «εκσυγχρονιστικού μπλοκ».

Το σίγουρο είναι πως οι Ανδρουλάκης, Δούκας, Γερουλάνος, Αποστολάκη, Γιαννακοπούλου, Κατρίνης και Κανελλάκης έχουν ένα ακόμα «πονοκέφαλο» να αντιμετωπίσουν αν η Άννα Διαμαντοπούλου αποφασίσει τελικά να κάνει το βήμα. Ήδη όλοι οι υποψήφιοι εντείνουν τις επαφές τους ανά την Ελλάδα για τις συλλογές των 5.000 υπογραφών με τους βουλευτές στην πλειοψηφία τους να δυσκολεύονται να πάρουν θέση αν δεν «σκανάρουν» πρώτα και τις επιθυμίες των ψηφοφόρων τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κινείται θεσμικά και με τον ρόλο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ατζέντα της καθημερινότητας. Αυτό έκανε και κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Μυτιλήνη όπου επικέντρωσε στο θέμα των δασικών πυρκαγιών. Το ηθικό στο επιτελείο του είναι ανεβασμένο μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Όσοι έχουν βρεθεί απέναντι στον νυν πρόεδρο κοιτούν να «αλιεύσουν» ψηφοφόρους του κινήματος που δεν έμειναν ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών παρά το γεγονός πως είχαν στηρίξει τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και ταυτόχρονα κόσμο που είχε σταθεί στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου το 2021. Πρώτος ανάμεσά τους ο Χάρης Δούκας ο οποίος έχει τη στήριξη του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Σε αυτό το κοινό φέρεται να επενδύει πολλά και ο Παύλος Γερουλάνος ενδεχομένως και μια κίνηση στήριξης από τον πρώην πρωθυπουργό. Σε απογοητευμένους ψηφοφόρους του Νίκου Ανδρουλάκη φέρεται να έχουν δώσει έμφαση και οι Μιχάλης Κατρίνης, Μιλένα Αποστολάκη και Νάντια Γιαννακοπούλου. Θα φτάσουν όλοι έως το τέλος της διαδρομής; Σε αυτή τη φάση τα επιτελεία συνεδριάζουν συνεχώς προκειμένου να καθορίσουν τη στρατηγική, τις επαφές, τις περιοχές ακόμα και την ηλικία των ψηφοφόρων που θα προτάξουν να προσεγγίσουν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.