Μήνυμα στήριξης στη Μαρία Συρεγγέλα με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε από τον Παύλο Πολάκη έστειλε η υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη, μέσω ανάρτησής της.

Ειδικότερα, η κα Ράπτη κάνει λόγο για απαράδεκτες εκφράσεις που δεν δύναται να θεωρούνται «κανονικότητα».

Ολόκληρη η ανάρτηση της κας Ράπτη:

Η στήριξή μου στην αήθη σεξιστική επίθεση που δέχτηκε η Μαρία Συρεγγέλα από Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη.

Εν έτει 2024, με την κοινωνία μας να παλεύει να αποτινάξει στερεότυπα και ριζωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις, να παλεύει καθημερινά για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας, δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται «κανονικότητα» τέτοιου είδους απαράδεκτες εκφράσεις.

Παρά την απαξίωση, παρά τις προσβολές και την υποτίμηση που συνειδητά κάποιοι συνεχίζουν να καλλιεργούν, οι γυναίκες σήμερα, δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα και σε κανέναν!

Αντιθέτως, συνεχίζουμε με περισσότερο πείσμα και σθένος, απέναντι σε οποιονδήποτε επιδιώκει χυδαία να μειώσει την υπόσταση μας



