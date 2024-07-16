Κατατίθεται απόψε στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου για την «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151», η τροπολογία για την επιβολή Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης ύψους 33% στα πλεονάζοντα κέρδη των εταιριών διύλισης του φορολογικού έτους 2023, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής νομοθεσίας (Κανονισμός 2022/1854 του Συμβουλίου).

Τα καθαρά έσοδα από την Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης εκτιμώνται σε 300 εκατ. ευρώ και όπως έχει ήδη ανακοινωθεί θα χρησιμοποιηθούν για την οικονομική ενίσχυση τον Δεκέμβριο των συνταξιούχων που δε θα λάβουν αύξηση της σύνταξής τους το 2025 λόγω προσωπικής διαφοράς, καθώς και για την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Προσωρινή συνεισφορά Αλληλεγγύης υπολογίζεται με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1854, δηλαδή 33% επί των φορολογητέων κερδών του έτους 2023 που υπερβαίνουν το 20% του μέσου όρου των αποτελεσμάτων των ετών 2018 έως 2021, κατά αναλογία της συνεισφοράς που επιβληθεί και για τα φορολογικά κέρδη του έτους 2022.

Τα διυλιστήρια θα πρέπει να υποβάλουν σχετικά ηλεκτρονικά δήλωση στην ΑΑΔΕ έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης θα καταβληθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025 και δημοσιονομικά λογίζεται στη χρήση του έτους 2024.

Σημειώνεται ότι για τις εταιρίες διύλισης η έκτακτη εισφορά θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2024.

Επιπλέον, με νέα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να προσδιορίσει ειδικές δραστηριότητες, στις οποίες παρατηρείται φοροδιαφυγή μέσω της αποφυγής πληρωμής με κάρτα, και γι’ αυτές να ορίσει ειδικό τύπο σήμανσης, με τον οποίο οι επαγγελματίες στα ελληνικά και στα αγγλικά θα ενημερώνουν τους πελάτες τους για τη δυνατότητά τους να δέχονται πληρωμές μέσω POS και θα παρέχουν και τηλέφωνο για σχετικές καταγγελίες. Σε όσους παραλείπουν αυτή την υποχρέωση θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ ή από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Τέλος, με την ίδια τροπολογία χορηγείται αποζημίωση ύψους 8,5 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Sky Express που εκκρεμούσε από την περίοδο του CoVid-19, μετά από την έγκρισή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατ’ αναλογία των ενισχύσεων που έλαβαν οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.

