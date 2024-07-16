Την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε επισήμως η Άννα Διαμαντοπούλου, με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο βίντεο η κα Διαμαντοπούλου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος.

Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ είναι η όγδοη μέχρι στιγμής, μετά των Ανδρουλάκη, Δούκα, Γερουλάνου, Αποστολάκη, Κατρίνη, Γιαννακοπούλου, Κανελλάκη.

Ειδικότερα, η κα Διαμαντοπούλου αναφέρει:

«Πιστεύω στην κοινωνία. Πιστεύω στην πολιτική, πιστεύω στη δύναμη του ανθρώπου να ορίζει τη μοίρα του, στη δύναμη του καθενός και της καθεμιάς μας να ονειρεύεται και να χτίζει μια καλύτερη ζωή.

Αυτό κατάφερε η γενιά μου και μια σειρά Ελλήνων με το ΠΑΣΟΚ της Αλλαγής και των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων στην εξουσία.

Βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμα σταυροδρόμια. Και σε αυτά τα σταυροδρόμια, πιστεύω ότι μαζί με το ΠΑΣΟΚ, ενεργοποιώντας τις αστείρευτες δυνάμεις της παράταξής μας, με όραμα για τις ζωές μας, με πολιτικές θέσεις με ουσία, πίστη, δουλειά και ρεαλισμό, μπορούμε να δείξουμε τον δρόμο και να τον βαδίσουμε μαζί.

Γι’ αυτό και κατεβαίνω υποψήφια για Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και σας καλώ στις κάλπες στις 6 Οκτωβρίου. Για όλους εκείνους που πλήττονται και περιθωριοποιούνται από την αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη και για όλους εμάς που βλέπουμε τις ανισότητες να μεγαλώνουν ενώ ξέρουμε ότι μπορούμε καλύτερα.

Για ένα μεγάλο και κυβερνών ΠΑΣΟΚ.

Για μια πατρίδα που δίνει το δικαίωμα σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα να κοιτά το μέλλον στα μάτια και να ξέρει ότι γίνεται».

Διαβάστε ολόκληρη τη Διακήρυξη της Άννας Διαμαντοπούλου:

Ξανά Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ

Μαζί με την Άννα

Α. Κρίση και προοδευτική ανασύνθεση

Οι κοινωνίες στη Δύση, σε Ευρώπη και Ελλάδα στέλνουν σε κάθε εκλογική ευκαιρία, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους το επιτακτικό μήνυμα, «κάνετε την πολιτική αξιόπιστη, αποτελεσματική και δίκαιη». Την ίδια στιγμή παντού, όσο το μήνυμα παραμένει αναπάντητο, τα πολιτικά συστήματα και οι κομματικοί πυλώνες τους, οδηγούνται σε ρευστοποίηση.

Στην πατρίδα μας ύστερα από μια περίοδο σταθερότητας, οι ευρωεκλογές εξέπεμψαν το ίδιο σήμα. Η κυβέρνηση είχε μεγάλη φθορά και για πρώτη φορά στην πενταετή θητεία της οδηγείται σε σημείο μη επιστροφής.

Το μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν ηχηρό: «Η πολιτική δυναμική σας εξαντλήθηκε, το επιτελικό κράτος απέτυχε, το βαθύ κράτος κυριαρχεί, η ακρίβεια κατατρώει το εισόδημα των Ελλήνων διευρύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και πλέον η χώρα οπισθοδρομεί μεγαλώνοντας τις αποκλίσεις από την Ευρώπη».

Την ίδια στιγμή ύστερα από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη μετέπειτα πολιτική του από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πέρα από τη ραγδαία πτώση εκλογικής δύναμης, έχει δημιουργήσει ζοφερή εικόνα για την αριστερή ταυτότητα και πολιτική, στην κοινωνία.

Πολιτικό και κομματικό σύστημα, λοιπόν, βρίσκονται σε πορεία μετάβασης από τη ρευστοποίηση στην ανασύνθεση. Τη μετάβαση ή θα την οδηγήσουμε παρεμβαίνοντας με πολιτικό σχέδιο προς όφελος της προόδου ή θα συνεχίσουμε την εκχώρηση της, στις δυνάμεις της συντήρησης μέχρι και τα άκρα.

Αναδεικνύεται τώρα, για τον προοδευτικό χώρο η βασική πολιτική πρόκληση: να πρωταγωνιστήσει με όρους εναλλακτικού πόλου στη ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος. Αυτή η πρόκληση από προοδευτική σκοπιά, σημαίνει αλλαγή των σημερινών πολιτικών ισορροπιών με βασικό άξονα τη δημιουργία μιας νέας σοσιαλδημοκρατικής παράταξης ως κορμού προοδευτικής πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας.

Β. Η σοσιαλδημοκρατική πρόκληση του 21ου αιώνα

Είναι βαθιά και σταθερή μου πεποίθηση ότι η σοσιαλδημοκρατία αποτελεί τη δικαιότερη, την πιο ελεύθερη και ανθρώπινη πολιτικοκοινωνική συνθήκη που έχει υπάρξει ιστορικά μέχρι σήμερα. Αυτή που αρμόζει ξεχωριστά, σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Είναι όμως αδιαμφισβήτητο ότι κάθε ιδεολογία για να μπορεί ν’ αναπαράγεται και να αυτοεξελίσσεται πρέπει ν’ αναζητά διαρκώς σύγχρονες απαντήσεις σε συνεχιζόμενα προβλήματα (κοινωνικές ανισότητες), σε νέες ανάγκες και αιτήματα (κλιματική κρίση, δημογραφικό, ψηφιακή επανάσταση, γεωπολιτικές συγκρούσεις και ανακατατάξεις, τη μετανάστευση, την επάρκεια σε ενέργεια και τρόφιμα, την ασφάλεια στα σύνορα και στο εσωτερικό) που προκύπτουν ειδικά στον σημερινό μεταβαλλόμενο κόσμο. Πάντα υπό το πρίσμα των σοσιαλδημοκρατικών αξιών αλλά και με την απαιτούμενη τόλμη για αναθεμελίωση των πολιτικών.

Η σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα και η πολιτική, οφείλει και μπορεί να δώσει ελπίδα και απάντηση στις γενιές των Millennials, στις γενιές Z και Υ, στους σημερινούς νέους που είναι ψηφιακοί ιθαγενείς και η πολιτικοποίηση τους αφορά επιπλέον και νέα διακυβεύματα με επίκεντρο το περιβάλλον, την τεχνητή νοημοσύνη, τα δικαιώματα μια νέα κουλτούρα ζωής.

Οφείλει και μπορεί να προστατεύσει όλους αυτούς που παλεύουν για μια δύσκολη καθημερινότητα και ιδιαίτερα τις γυναίκες που έχουν ακόμα την κύρια ευθύνη της φροντίδας της οικογένειας, ενώ παράλληλα εργάζονται, με τεράστιο έλλειμμα υποστηρικτικών κοινωνικών δομών.

Οφείλει και μπορεί να αναδεικνύει τις βασικές διαχωριστικές γραμμές με τη συντήρηση σε όλες τις εκφάνσεις της, στη λαϊκίστικη, στην παραδοσιακή, στη δήθεν φιλελεύθερη. Με πολιτικές όχι αντανακλαστικές, αλλά πρωτογενείς, αυθεντικά προοδευτικές, που απελευθερώνουν και εμπνέουν κοινωνικές δυνάμεις και απαντούν σε σύγχρονα προβλήματα με σύγχρονες και δίκαιες λύσεις.

Δυστυχώς την τελευταία περίοδο η συντήρηση σε Ευρώπη και Ελλάδα διαμόρφωσε ηγεμονικό ρόλο στον χώρο των ιδεών και επέβαλε την πολιτική της υπεροχή, εκμεταλλευόμενη μεταξύ άλλων σοβαρά λάθη λόγω ιδεοληψίας, πολιτικού αποπροσανατολισμού και διαχειριστικής ανεπάρκειας του προοδευτικού χώρου. Αυτή η κατάσταση θέλει σοβαρή και συστηματική ιδεολογική, πολιτική, προγραμματική δουλειά και κοινωνική παρέμβαση για να ανατραπεί. Ήδη τα πρώτα σπέρματα μιας ανατροπής φαίνονται με τις νίκες των Εργατικών στη Μεγάλη Βρετανία και με το φράγμα απέναντι στη Λεπέν στις βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία.

Ουσιαστικά αυτή η αντεπίθεση για να έχει θεμέλιο και προοπτική απαιτεί τη δημιουργία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ενός προοδευτικού αφηγήματος που θα δίνει όραμα, για κοινωνική αλλαγή, που θα εμπνέει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη και θα προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο για μια καλύτερη ζωή, για όλους.

Γ. Το Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ

Το προοδευτικό αφήγημα που έχει ανάγκη η χώρα, ο άλλος δρόμος που αποζητά η κοινωνία για τη διακυβέρνηση της χώρας, μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ. Έχει ήδη αποδειχθεί στην πρόσφατη ιστορία, ότι τα ρεύματα και τα κύματα αλλαγής πέτυχαν ή απέτυχαν με κριτήριο την κοινωνική αποδοχή του οράματός τους, το ξεκάθαρο σχέδιο και τη ρεαλιστική πολιτική εφαρμογή των αλλαγών αυτών. Βιαστικές συγκολλήσεις ετερόκλητων δυνάμεων, χωρίς ηγεσία, χωρίς σχέδιο και σώμα δεν μπορούν να εμπνεύσουν κανέναν. Για να έχουμε Μεγάλη και Κυβερνώσα Προοδευτική Παράταξη στην Ελλάδα χρειάζεται να έχουμε ξανά, Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ.

Επισημαίνουμε εδώ ότι οποιαδήποτε συζήτηση για κυβερνητικές συνεργασίες, συμμαχίες και συνασπισμούς υπό τις συνθήκες και τους όρους ενός «μικρού, αποδυναμωμένου και συμπληρωματικού ΠΑΣΟΚ» είναι σοβαρό πολιτικό λάθος, και αποτελεί ατζέντα, αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της ίδιας της πολιτικής ύπαρξης και προοπτικής του ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα, το Μεγάλο και Κυβερνών ΠΑΣΟΚ μπορεί να κτιστεί υπό 3 αλληλένδετες προϋποθέσεις:

1. Τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, πειστικού και γειωμένου κοινωνικά, εναλλακτικού προγράμματος για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Το βασικό τετράπτυχο είναι:

Δυνατή Ελλάδα, πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη και με σχέδιο για τον νέο Κόσμο σε Ασία και Αφρική.

Κράτος Δικαίου, αποτελεσματικό, ουσιαστικά αποκεντρωμένο με βαθιές θεσμικές και συνταγματικές αλλαγές.

Θεμελίωση Νέου Κοινωνικού Κράτους με ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών για όλους και ταυτόχρονη στήριξη για όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Οικονομική Ανάπτυξη και μια Παραγωγική Ελλάδα που θα πρωτοπορήσει στην Δ’ Βιομηχανική Επανάσταση (από τον Αγροτικό Τομέα και τη Δικαιοσύνη μέχρι την Υγεία, την Εργασία και τις Επιχειρήσεις).

Αυτό το προγραμματικό πλαίσιο θα καταθέσουμε επεξεργασμένα στις εκλογές του 2027 ενώπιον του ελληνικού λαού.

2. Την οργάνωση ενός Κινήματος, που απέναντι στα μεγάλα και πολύπλοκα προβλήματα του 21ου αιώνα πρέπει να λειτουργεί ως πραγματικός συλλογικός διανοούμενος με δημοκρατία και κοινή δράση. Ένα κόμμα, που θα πρωταγωνιστεί στην παραγωγή σύγχρονης πολιτικής, οργανωμένο, με θεσμούς και κανόνες, με αξιολόγηση, συμμετοχή και παρέμβαση στο κέντρο και στην περιφέρεια.

Σήμερα με το διαδίκτυο και τις νέες μορφές συλλογικής οργάνωσης στην κοινωνία, απαιτείται συνεχής και οργανωμένη διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, με τον κόσμο της εργασίας και τις επιχειρήσεις, με δίκτυα πολιτών και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Απαιτούνται συνεργασίες με χώρες όπου εφαρμόζονται μοντέλα από τα οποία μπορούμε να μάθουμε.

Το Μεγάλο, Κυβερνών ΠΑΣΟΚ θα είναι συμμετοχικό, εξωστρεφές, ανοιχτό σε ιδέες, σε ρεύματα και κυρίως σε ανθρώπους.

3. Τη δημιουργία Ταυτότητας και Ομάδας Διακυβέρνησης, με καθολικό άνοιγμα στην κοινωνία και με την αξιοποίηση κάθε αξιόλογης διαθεσιμότητας για προσφορά.

Στην πρόκληση της εκλογικής διαδικασίας για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, θα είμαι παρούσα και σας ζητώ να υπογράψετε την υποψηφιότητά μου που είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου. Αποδέχομαι και αναλαμβάνω την ιστορική ευθύνη και στέλνω μήνυμα συστράτευσης και συμπόρευσης σε όλες και σε όλους σας.

Τιμώ όλες τις συνυποψήφιές μου και τους συνυποψήφιους μου, μόνο να κερδίσει έχει η δημοκρατική παράταξη από τη συμμετοχή τόσο άξιων στελεχών. Ένας όμορφος και καθαρός αγώνας σήμερα, εξασφαλίζει ενότητα και επιτυχία για το αύριο.

Μπορούμε μαζί να πάμε πολύ ψηλά και η στιγμή είναι τώρα.



