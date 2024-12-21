Της Δέσποινας Βλεπάκη

Όλες οι «φυλές» του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το παρών χθες σε κάλεσμα στο κέντρο της Αθήνας. «Ένας κούκος δεν φέρνει την Άνοιξη για αυτό είπαμε να μαζευτούμε πολλοί!!! Μέλη Κ.Σ και γραμματείς νομαρχιακών της θρυλικής νεολαίας ΠΑΣΟΚ από το 1993 δίνουμε ραντεβού την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στο KUKO S THE BAR” "» ανέφερε το μήνυμα που έλαβε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης που τίμησε τους διοργανωτές με την παρουσία του.

Την ενδιαφέρουσα μάζωξη διοργάνωσε μεταξύ άλλων η Γεωργία Γεννιά στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα είχε εκλεγεί βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Α Πειραιώς. Το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει στη Χαριλάου Τρικούπη. Και δεν ήταν η μόνη παρουσία προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ με θητεία όμως και στον Σύριζα, στο ραντεβού της Καλαμιώτου. Όπως μαθαίνουμε στο κάλεσμα παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του ΟΣΕ κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Γιώργος Κακουλάκης, που παραιτήθηκε με αιχμές από την επιτροπή Δεοντολογίες του ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο, όπως και ο Άγης Τάτσης και ο Κώστας Καραχάλιος που διαδραμάτισαν ρόλο στον Σύριζα, με καταβολές και πορεία στο ΠΑΣΟΚ.

Στο κάλεσμα όμως βρέθηκαν και πρόσωπα της φρουράς… πάντα ΠΑΣΟΚ όπως η Έλενα Αναστασίου διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, η γραμματέας του Οργανωτικού Τασούλα Χατζηδάκη, το μέλος του ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ Παντελής Καμάς όπως και η Ρόζα Βρεττού.

Η μείξη της παρέας συζητείται σήμερα τόσο σε δημοσιογραφικά όσο και πολιτικά πηγαδάκια, με δεδομένο ότι πρώην στελέχη του Σύριζα φλερτάρουν με την ιδέα να προσέλθουν ή να επανέλθουν στην πράσινη παράταξη. Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως δηλώνουν σε κάθε τόνο ότι είναι θετικοί στην αμφίπλευρη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, με την προϋπόθεση όμως οι συζητήσεις να γίνουν στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο. Στη μαύρη λίστα της Χαριλάου Τρικούπη είναι όσοι έφυγαν για τις καρέκλες όπως διαμηνύουν στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη,

Τα μέλη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ του 93 διασκέδασαν με μουσική και ποτό και όπως ήταν φυσικό τα βλέμματα όλων στράφηκαν στον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε χαλαρή διάθεση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνομίλησε με πρώην νυν και μελλοντικούς όπως φαίνεται συντρόφους του, ενώ μεταξύ «τυρού και αχλαδιού» αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα του κινήματος, στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον αγροτικό τομέα αλλά και σε οργανωτικά θέματα, όπως η επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής επιτροπής του κόμματος που τοποθετείται γύρω στις 20 Ιανουαρίου.

Πηγή φωτογραφιών: Facebook, Georgia Gennia

Πηγή: skai.gr

