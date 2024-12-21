Κασσελάκης- Θεσσαλονίκη: Στις αρχές της νέας χρονιάς η Κ.Ο. του Κινήματος Δημοκρατίας

Στις αρχές της νέας χρονιάς θα συγκροτηθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Δημοκρατίας και ο στόχος είναι να φτάσει τα 100.000 μέλη μέσα στο 2025, που σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 35.000, όπως είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, στη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη ενόψει των Χριστουγέννων.

Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε πως όσο είναι αυτός πρόεδρος δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να συνεργαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε «ντροπή» την ονοματολογία για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Εμείς θέλουμε να αποδείξουμε έμπρακτα ότι υπάρχει ενναλλακτική λύση, ότι υπάρχει ένα σύγχρονο προοδευτικό κίνημα που ξέρει, με ρεαλιστικές προτάσεις, να φέρει την αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτή είναι η δέσμευση μας», δήλωσε ο κ. Κασσελάκης.

Για τη Θεσσαλονίκη τόνισε ότι τη θεωρεί καθοριστική για την ανάπτυξη της Ελλάδας και πρέπει να γίνει μία σύγχρονη, πράσινη πόλη που θα έχει όλες τις απαραίτητες υποδομές και θα μπορεί να κρατήσει τους νέους.

Συνοδευόμενος από τους βουλευτές Θεοδώρα Τζάκρη, Κυριακή Μάλαμα και μέλη του κόμματος ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας περιόδευσε στις αγορές Καπάνι και Μοδιάνο, όπου συζήτησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των προιόντων, την ακρίβεια και αντάλλαξε ευχές για τα Χριστούγεννα.

Στις δυο αγορές τον ξενάγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Χρήστος Νικολόπουλος.

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε τον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό και είδε τις αρχαιότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

