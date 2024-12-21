DW: Τι γνωρίζουμε για την επίθεση στο Μαγδεμβούργο

Συναγερμός έχει σημάνει το βράδυ της Παρασκευής στη Γερμανία, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, μετά την «επίθεση» στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της γερμανικής αστυνομίας, ένα αυτοκίνητο μάρκας ΒMW, το οποίο πιθανώς να ήταν νοικιασμένο και ενδεχομένως να έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος σε κεντρική χριστουγεννιάτικη αγορά, ενώ ο οδηγός έχει ήδη συλληφθεί.



Το αυτοκίνητο διένυσε 400 μέτρα εντός της χριστουγεννιάτικης αγοράς, προκαλώντας πανικό. Για «εικόνες πολέμου» κάνουν λόγο αυτόπτες μάρτυρες.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις γερμανικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί, μεταξύ αυτών κι ένα μικρό παιδί. Δεν αποκλείεται να αυξηθεί ο αριθμός τους μέσα στη νύχτα, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Ράινερ Χάζελχοφ. Ο ίδιος έκανε λόγο μια μια «αποτρόπαιη τραγωδία» και για μια «καταστροφή» για το Μαγδεμβούργο και τη Γερμανία.

Γερμανικά δίκτυα όπως η εφημερίδα Welt και το δίκτυο n-tv επικαλούνται πηγές από τις γερμανικές αρχές ασφαλείας ως προς την ταυτότητα του δράστη και κάνουν λόγο για έναν άνδρα γεννημένο το 1974 με καταγωγή από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για πενηντάχρονο γιατρό που εργαζόταν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μαγδεμβούργο, ο οποίος δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για ισλαμιστικές διασυνδέσεις. Είχε έρθει στη Γερμανία το 2006.

Σολτς: Επίκεινται άσχημα νέα

«Οι μέχρι τώρα αναφορές προμηνύουν άσχημα νέα». Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς για την «επίθεση» στο Μαγδεμβούργο, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Το Σάββατο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ αναμένεται να μεταβούν στο Μαγδεμβούργο.



Παρόμοια μηνύματα έρχονται την τελευταία ώρα και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς καθώς και από τον Πρόεδρο Φρανκ-Bάλτερ Σταϊνμάιερ. «Το Μαγδεμβούργο διακόπτει απότομα την προσμονή για ειρηνικά Χριστούγεννα» ανέφερε σε ένα πρώτο μήνυμά του ο Γερμανός Πρόεδρος.



Γεγονός είναι ότι εδώ και καιρό οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες και το γερμανικό υπ. Εσωτερικών έκαναν λόγο για «αφηρημένο κίνδυνο» τρομοκρατικών επιθέσεων με θρησκευτικό υπόβαθρο σε χριστουγεννιάτικες αγορές.



Το βράδυ της Παρασκευής σήμανε συναγερμός και στη χριστουγεννιάτικη αγορά της Ερφούρτης, η οποία εκκενώθηκε, χωρίς όμως να υπάρχουν αναφορές για επίθεση ή θύματα.



Μόλις χθες στο Βερολίνο έλαβε χώρα οικουμενική θεία λειτουργία στη μνήμη των 13 νεκρών σε κεντρική χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, στην ιστορική πλατεία Μπραϊτσάιντπλατς το 2016, μετά από ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση.

