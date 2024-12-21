Μητσοτάκης- Φινλανδία: Θα συνεχίσουμε υποστηρίζουμε την Ουκρανία απερίφραστα

Στη Φινλανδική Λαπωνία για τις εργασίες της Συνόδου Βορρά - Νότου βρίσκεται ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης .

Στη Σύνοδο συμμετέχουν επίσης οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Σουηδίας, καθώς και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο δήλωσε: «Θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησηγια τις προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας όσον αφορά στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνωρίζουμε ότι πρέπει να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για τη συλλογική μας άμυνα. Το ερώτημα είναι πώς θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους σε μια εποχή αυξημένων γεωπολιτικών αναταραχών.

Επομένως, θα είναι μια ευκαιρία για εμάς να μοιραστούμε με τους Σκανδιναβούς φίλους μας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη Μεσόγειο, αλλά και να μάθουμε από εσάς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης».

«Ποιο είναι το μήνυμα σας στη Ρωσία και στον Βλαντιμίρ Πούτιν;», ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Το μήνυμα είναι πολύ καθαρό: θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και να υποστηρίζουμε την Ουκρανία απερίφραστα. Εναπόκειται στην Ουκρανία να καθορίσει τον χρόνο έναρξης των όποιων συνομιλιών με τη Ρωσία αλλά θα πρέπει να το κάνει από θέση ισχύος και όχι από θέση αδυναμίας.», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.