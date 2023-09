ΠΑΣΟΚ για Νίκο Σκουλά: Ήταν άνθρωπος της προσφοράς προς την κοινωνία, ακέραιος και οραματιστής Πολιτική 13:23, 28.09.2023 linkedin

Αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη και σεβασμό τον Νίκο Σκουλά, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΚ, εκ των ιδρυτικών μελών του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργό, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ