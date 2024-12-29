Να διερευνηθεί από ποιους και γιατί ξηλώθηκε το εικαστικό έργο του Γιώργου Κόφτη που είναι αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ζητά με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Όπως σημειώνει «προκαλεί αλγεινή εντύπωση ο βανδαλισμός του έργου του Γιώργου Κόφτη, που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων της ανείπωτης τραγωδίας, που έχει χαραχτεί βαθιά στο συλλογικό υποσυνείδητο».

Ταυτόχρονα και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να επανακατασκευαστεί το έργο μνήμης στα Τέμπη και να βρεθούν αυτοί που το βεβήλωσαν.

Ειδικότερα, σε δήλωση του ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής Λάρισας, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η αποξήλωση των 58 καρφιών πέριξ του τόπου του δυστυχήματος - εγκλήματος, που συμβόλιζε τη διαρκή μνήμη και το διαρκές αίτημα για δικαίωση και απόδοση ευθυνών, συνιστά άλλη μια πρόκληση του κοινού περί δικαίου αισθήματος. Το έργο πρέπει να επανακατασκευαστεί με την συνδρομή και δαπάναις του αρμόδιου Υπουργείου, σε ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης, ότι το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη θα είναι εκεί για να διδάσκει, να υπενθυμίζει και να βελτιώνει.Καλώ το αρμόδιο Υπουργείο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να αναλάβουν άμεσα την επανακατασκευή του έργου αυτού και συγχρόνως να διερευνηθεί η ευθύνη των προσώπων που βεβήλωσαν το έργο αυτό».

Τι αναφέρει ο δημιουργός

Σημειώνεται ότι την αντίδρασή του για το ξήλωμα του συμβολικού έργου «58 καρφιά στα Τέμπη» εξέφρασε ο δημιουργός του έργου, ο εικαστικός Γιώργος Κόφτης.

Με ανάρτησή του στα social media, ο δημιουργός ανέφερε πως ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί για την αφαίρεσή του έργου από το σημείο της τραγωδίας των Τεμπών και όταν πήγε να κάνει συντήρηση, βρήκε κάποιους μεταλλικούς σωλήνες πεταμένους λίγα μέτρα πιο πέρα.

Σημειώνεται πως το έργο του, αποτελούνταν από 58 μεταλλικούς σωλήνες ύψους 2-2,5 μέτρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.