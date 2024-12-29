«Το 2025 θα είναι μία χρονιά περαιτέρω σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και το προοίμιο για τα επόμενα δύο έτη», εκτιμά ο πρωθυπουργός σε άρθρο του που φιλοξενείται σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, με τίτλο «Μέρισμα ανάπτυξης και προόδου για την ελληνική κοινωνία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η πορεία της οικονομίας να αποτυπωθεί σε θετικές ειδήσεις για τους πολίτες.

«Την προσεχή άνοιξη θα υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Αλλά και η προεκλογική μας δέσμευση για 950 ευρώ το 2027 θα υλοποιηθεί στο ακέραιο. Το ίδιο ισχύει για τον μέσο μισθό 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας», αναφέρει μεταξύ άλλων στο άρθρο του ο πρωθυπουργός.

«Σε μία εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και οικονομικών αβεβαιοτήτων η Ελλάδα εκπέμπει ισχυρό μήνυμα σταθερότητας, σιγουριάς και προόδου. Οταν ακόμα και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αδυνατούν να ψηφίσουν Προϋπολογισμό, η χώρα μας πετυχαίνει σταθερά βήματα ανάπτυξης και σύγκλισης.

Η κατάκτηση αυτή, η οποία μάλιστα συμπίπτει με τη συμπλήρωση πλέον των 50 χρόνων της σύγχρονης Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, ώστε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος της πολύχρονης οικονομικής κρίσης.

Η πορεία αυτή αναγνωρίζεται από τους οίκους αξιολόγησης και τις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, που φέρνουν μικρότερο κόστος δανεισμού για το Δημόσιο και προσελκύουν νέους επενδυτές. Aλλά και από τον διεθνή Τύπο, που διαπιστώνει ότι η πατρίδα μας πρωταγωνιστεί στους ρυθμούς ανάπτυξης και τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι ακόμα δεν είμαστε εκεί όπου θέλουμε, αλλά έχουμε βάλει τα θεμέλια, ώστε το μέρισμα της ανάταξης και της προόδου της οικονομίας να το επιστρέφουμε σταδιακά στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το 2025 θα είναι μία χρονιά περαιτέρω σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και το προοίμιο για τα επόμενα δύο έτη.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Το σχέδιο δράσης μας για τη νέα χρονιά ενισχύει διπλά το διαθέσιμο εισόδημα.

Από τη μία πλευρά, προσθέτοντας 12 νέες μειώσεις φόρων στις δεκάδες που έχουν γίνει από το 2019. Με σημαντικότερες τη μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επαγγελματίες και τη μόνιμη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους αγρότες.

Και από την άλλη, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των εισοδημάτων σε μισθούς και συντάξεις. Την προσεχή, μάλιστα, άνοιξη, θα υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Αλλά και η προεκλογική μας δέσμευση για 950 ευρώ το 2027 θα υλοποιηθεί στο ακέραιο.

Το ίδιο ισχύει για τον μέσο μισθό 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας εκτιμώντας ότι και αυτή η δέσμευση θα υπερκαλυφθεί, με τις πολιτικές που υλοποιούμε για την τόνωση της αγοράς εργασίας και έχοντας ήδη δημιουργήσει πάνω από 500.000 θέσεις.

Κεντρικός μας στόχος παραμένει η καλή πορεία της οικονομίας να μετουσιώνεται σε θετικές εξελίξεις για την κοινωνία. Η υπεραπόδοση του Προϋπολογισμού να χρηματοδοτεί πρόσθετες επενδύσεις σε Υγεία, Παιδεία, υποδομές και άμυνα. Τα σημαντικά αποτελέσματα που έχουμε ήδη πετύχει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής να δημιουργούν τα περιθώρια για περαιτέρω ελαφρύνσεις, ιδίως για τη μεσαία τάξη.

Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, όπως και τις παθογένειες δεκαετιών που πρέπει να υπερβούμε. Ομως, έχουμε αποδείξει ότι με σύμμαχο την κοινωνία η χώρα μας κινείται με ταχύτητα και πάντα μπροστά.

Αυτή η πορεία προόδου θα συνεχισθεί το 2025, στη διαδρομή προς το 2027 για την Ελλάδα του μέλλοντος, που όλοι θέλουμε και οραματιζόμαστε».

