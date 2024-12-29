Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αναφέρθηκε στην τελευταία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου για το 2024 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι «υγεία, εργασία, παιδεία, οικονομία, νέοι, δικαιοσύνη, στήριξη. Είναι λέξεις που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές μας και τα βήματα που κάναμε και κάνουμε προς μια ισχυρή οικονομία, μια κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες και μια χώρα που προχωρά μπροστά με αυτοπεποίθηση».

Επισήμανε επίσης ότι «προχωράμε στο νέο έτος με την ίδια δέσμευση: να δουλεύουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, ώστε αυτές οι λέξεις να γίνονται πράξεις που κάνουν τη ζωή όλων καλύτερη»

Τέλος, ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε «καλή χρονιά σε όλες και σε όλους!»

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Κάθε Κυριακή, μοιράζομαι μαζί σας μια ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου που υλοποιούμε με στόχο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Στην τελευταία ανασκόπηση της χρονιάς, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εικόνα που συνοψίζει με λέξεις προς τα πού είναι στραμμένη η προσοχή μας. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, αναλύσαμε όλες τις ανασκοπήσεις του έτους και, κάνοντας και μια επιλογή, καταλήξαμε σε κάποιες λέξεις που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Θα αναφέρω κάποιες από αυτές: υγεία, εργασία, παιδεία, οικονομία, νέοι, δικαιοσύνη, στήριξη. Είναι λέξεις που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές μας και τα βήματα που κάναμε και κάνουμε προς μια ισχυρή οικονομία, μια κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες και μια χώρα που προχωρά μπροστά με αυτοπεποίθηση.

Προχωράμε στο νέο έτος με την ίδια δέσμευση: να δουλεύουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, ώστε αυτές οι λέξεις να γίνονται πράξεις που κάνουν τη ζωή όλων καλύτερη. Καλή χρονιά σε όλες και σε όλους!

