O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα, θα παραστεί στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, στο Ωδείο Αθηνών.
Ο κ. Μητσοτάκης τις 11 το πρωί θα παρουσιάσει αναλυτικά τις πτυχές του προγράμματος.
Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των δράσεων είναι και η λειτουργία της ιστοσελίδα parco.gov.gr, όπου οι γονείς θα μπορούν να βρουν εύληπτες οδηγίες ώστε να αξιοποιήσουν τους γονικούς ελέγχους που διαθέτουν προεγκατεστημένους οι περισσότερες φορητές συσκευές.
Επίσης και η εφαρμογή Kids Wallet, η οποία, μεταξύ άλλων, θα επιτρέπει την αυτόματη πιστοποίηση της ηλικίας του χρήστη.
