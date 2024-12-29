O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα, θα παραστεί στην εκδήλωση για την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Προστασίας των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, στο Ωδείο Αθηνών.

Ο κ. Μητσοτάκης τις 11 το πρωί θα παρουσιάσει αναλυτικά τις πτυχές του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των δράσεων είναι και η λειτουργία της ιστοσελίδα parco.gov.gr, όπου οι γονείς θα μπορούν να βρουν εύληπτες οδηγίες ώστε να αξιοποιήσουν τους γονικούς ελέγχους που διαθέτουν προεγκατεστημένους οι περισσότερες φορητές συσκευές.

Επίσης και η εφαρμογή Kids Wallet, η οποία, μεταξύ άλλων, θα επιτρέπει την αυτόματη πιστοποίηση της ηλικίας του χρήστη.

