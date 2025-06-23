Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να οξύνει την κριτική της στους κυβερνητικούς χειρισμούς τόσο στον ευαίσθητο τομέα της Εξωτερικής πολιτικής όσο και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για την Αγία Αικατερίνη του Σινά αλλά και για τις κινήσεις της Λιβύης σε σχέση με το παράνομο τουρκολιβυκο μνημόνιο.

“Γι' αυτό, λοιπόν,ζητώ από την κυβέρνηση άμεσα να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και να συνεδριάσει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλήςγια να ενημερωθούν και οι βουλευτές. Εμείς είμαστε υπέρμαχοι μιας εξωτερικής πολιτικής η οποία φέρνει αποτέλεσμα και όχι μιας εξωτερικής πολιτικής που βασίζεται σε επικοινωνιακούς χειρισμούς.” ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απο το Κιλκίς.

Την ίδια ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά απο την Κυβέρνηση να στηρίξει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αποκλιμάκωση.

“Η Ελλάδα ως μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και ενεργό μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ οφείλει να σταθεί σταθερά υπέρ της ειρήνης, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. αυτή την εβδομάδα απαιτείται η κυβέρνηση να στηρίξει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αποκλιμάκωση.Η χώρα μας πρέπει να είναι φωνή σταθερότητας και γέφυρα συνεννόησης στην περιοχή” ανέφερε στη δήλωση του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Εξεταστική ή Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα στελέχη της πράσινης παράταξης περιμένουν να καταφθάσει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή εντός των επόμενων ωρών προκειμένου να ξεκινήσουν την μελέτη των εγγράφων και να αποφασίσουν το επόμενο κοινοβουλευτικό βήμα του ΠΑΣΟΚ για την διαλεύκανση της υπόθεσης με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι απο εξεταστική μέχρι σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

“Ως ΠΑΣΟΚ θα μελετήσουμε τη δικογραφία και θα προβούμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, από εκείνες που είναι επιφορτισμένη η Βουλή, ώστε να λάμψει η αλήθεια.Δεν θα σταματήσουμε πουθενά μέχρι να πληρώσουν εκείνοι που φταίνε, τα εμπλεκόμενα και ένοχα ΑΦΜ αλλά και όσοι παρείχαν πολιτική κάλυψη γύρω από το μηχανισμό αυτό” δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στο OPEN.

Απο την Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για διασυρμό της χώρας στην Ευρώπη και για διαφθορά ενώ επισημαίνουν οτι 420 εκατομμύρια ευρώ είναι ο μισός 13ος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων, είναι το διπλάσιο της κατάργησης προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις που δεν βλέπουν αυξήσεις.

Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση του Τατάρ

Ενώ η φωτιά που άναψε με τη δήλωση του άλλοτε τσάρου της Οικονομίας Νίκου Χριστοδουλάκη για το πρώτο μνημόνιο που θα μπορούσε να αποφευχθεί σιγοκαίει, ένας ακόμα πονοκέφαλος ήρθε να προστεθεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Το γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες στις οποίες Έλληνες αξιωματούχοι, ανάμεσα τους και η κ. Πωλίνα Λάμψα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν σε φόρουμ που οργάνωσε ο ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Ταταρ στα κατεχόμενα. Από τη Χαριλάου Τρικούπη πάντως ξεκαθαρίζουν ότι η συγκεκριμένη παρουσία δεν τελούσε εν γνώσει τους χωρίς να κρύβουν και την ενόχληση τους.

Στο μεταξύ, πληροφορίες από Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο φόρουμ δεν εκπροσωπείται το ΠΑΣΟΚ ούτε η κα. Λάμψα μετείχε εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ. Μετείχε με την ακαδημαϊκή της ιδιότητα. «Το ΠΑΣΟΚ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής εκφράζεται από τους αρμόδιους για τα θέματα αυτά».

Εθελοντική αιμοδοσία στην Χαριλάου Τρικούπη

Την Παρασκευή τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ γέμισαν με εθελοντές αλλά και πολλά στελέχη που στήριξαν την πρωτοβουλία του γραμματέα εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Γκανιάτσου που οργάνωσε αιμοδοσία για το Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”. Η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν απο τους πρώτους που έφτασαν στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη όπως και ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Ανασυγκρότηση Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Σάρκα και οστά παίρνει το σχέδιο της ανασυγκρότησης της νεολαίας του κινήματος, αφού στην πράσινη παράταξη δουλεύουν συστηματικά για την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας ΠΑΣΟΚ που θα πραγματοποιηθεί στο ΣΕΦ στις 6 Ιουλίου.'Ήδη τρέχει η καμπάνια με μότο “Εχεις Φωνή Δυναμωσε την” ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο δίκτυο διαδικτυακα μεσω του ιστότοπου:

https://digitalsociety.gr/youth/

