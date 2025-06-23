Εγρήγορση για την ασφάλεια, ανησυχία για την οικονομία

Της Δώρας Αντωνίου

Ο παγκόσμιος συναγερμός που προκάλεσε χθες τα ξημερώματα η είδηση ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ήχησε και στην Αθήνα όπου χθες το απόγευμα συνεδρίασε εκτάκτως υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το ΚΥΣΕΑ. Καθώς οι διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης και αναζήτηση διπλωματικής λύσης στην κρίση δεν έδειξαν να αποδίδουν, η ανησυχία για ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση, ιδιαίτερα στην προοπτική αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, εντείνεται. Παράλληλα, μέσα σε αυτό το όλο και πιο σύνθετο περιβάλλον, αναδύονται νέες δυνητικές απειλές και κίνδυνοι.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ τέθηκαν επί τάπητος μια σειρά από ζητήματα που η Αθήνα προτεραιοποιεί, ενώ δεν αποκλείεται να συνεδριάσει και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, για να συζητηθούν τα νέα δεδομένα από την προοπτική να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, ιδιαίτερα σε σχέση με την ενεργειακή επάρκεια και την ανησυχία για νέο ράλι ανόδου τιμών που αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να επιφέρουν. Επιπλέον, υπάρχει προβληματισμός για πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν οι εξελίξεις και μια παρατεταμένη κρίση, πέραν του πληθωρισμού, στη ναυτιλία αλλά και στον τουρισμό, τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για την οικονομία της χώρας.

Η Αθήνα διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα έχει καμία συμμετοχή και καμία εμπλοκή στις εχθροπραξίες που σημειώνονται και επαναλαμβάνει διαρκώς ότι θα πρέπει να αναζητηθεί λύση στο τραπέζι των συνομιλιών.

Σε πρώτη φάση, το ΚΥΣΕΑ επικεντρώθηκε χθες στα σημαντικά ζητήματα ασφαλείας που απασχολούν. Στο πεδίο της εσωτερικής ασφάλειας, έγινε επισκόπηση των σχεδίων που ήδη έχουν ενεργοποιηθεί σε δύο κατευθύνσεις: καταρχάς για την προστασία κρίσιμων υποδομών από πιθανές απειλές, σχέδια που την προηγούμενη εβδομάδα συζητήθηκαν και σε σύσκεψη της στρατιωτικής ηγεσίας. Κατά δεύτερον, για την προστασία πιθανών στόχων Ισραηλινών και Αμερικανικών συμφερόντων, για τους οποίους λαμβάνονται αυξημένα μέτρα φύλαξης από την αστυνομία.

Σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ, αναλύθηκε η κατάσταση και οι κίνδυνοι για πλοία ελληνικών συμφερόντων που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή. Από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εκδίδονται διαρκώς επικαιροποιημένες ενημερώσεις και βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες σε διαρκή επικοινωνία με τις ναυτιλιακές εταιρείες των οποίων πλοία βρίσκονται εκεί. Εχει ζητηθεί σε πρώτη φάση και μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να παραμείνουν τα πλοία σε ασφαλή αγκυροβόλια, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος δυσμενών εξελίξεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για το μεταναστευτικό. Ήδη, η μεταναστευτική πίεση από τις ακτές της Λιβύης προς τη Γαύδο και την Κρήτη έχει ενταχθεί, ενώ, όπως επισημάνθηκε και στη χθεσινή σύσκεψη, η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα επιδεινώσει το πρόβλημα και θα αυξήσει την πίεση που δέχεται η χώρα μας.

Την ανησυχία που η Αθήνα εκφράζει και διατυπώθηκε και στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ, χθες, ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στη Χάγη, όπου θα μεταβεί αύριο και, ακολούθως, στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες. Στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί και με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Αυτό που σήμερα προέχει είναι η επίδειξη αυτοσυγκράτησης και η επανεκκίνηση των συζητήσεων. Περαιτέρω κλιμάκωση θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες αστάθειας σε μια ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένη περιοχή. Το ζήτημα αυτό, όπως και όλα τα άλλα μεγάλα θέματα που αφορούν τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΝΑΤΟ στη Χάγη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, προς όφελος της διεθνούς ειρήνης και ευημερίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός στο εβδομαδιαίο μήνυμά του χθες, όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις.

