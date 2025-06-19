ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «άριστοι» της ΝΔ αποδεικνύονται συνεχώς όχι μόνο ανάξιοι αλλά και βουτηγμένοι στη διαφθορά

«Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός που δοξάζονται κρυπτόμενοι μπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις αναφορικά με το σκάνδαλα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι, μετά τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που εμπλέκει πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «ως τώρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επέκρινε το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρό του ότι ‘'δεν φορούν τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας'' κάθε φορά που ζητούσαν επίμονα απαντήσεις για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και «σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που φορά τη φανέλα της διαφθοράς και του ευρωπαϊκού διασυρμού της χώρας». Προσθέτει ότι «οι Έλληνες φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτο πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που μάλιστα αντιστοιχεί στο 78% των συνολικά καταλογιζόμενων προστίμων σε χώρες της Ε.Ε.».

Κατόπιν αυτών σχολιάζει ότι «οι ‘'άξιοι και άριστοι'' της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύονται συνεχώς όχι μόνο ανάξιοι αλλά και βουτηγμένοι στη διαφθορά».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του «θα μελετήσει αναλυτικά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τη διαβίβαση στη Βουλή και θα προχωρήσει άμεσα στις επιβαλλόμενες ενέργειες, προκειμένου να λογοδοτήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι». Προειδοποιεί δε να «μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να διακόψει τις εργασίες της Ολομέλειας, πριν την ολοκλήρωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών διερεύνησης των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων, κάτι που θα άνοιγε την πόρτα στην παραγραφή των αδικημάτων που σχετίζονται με το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.