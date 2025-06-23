Του Αντώνη Αντζολέτου

Σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία μοιάζει να βρίσκει τα πατήματά της δημοσκοπικά, ξεπερνώντας το ψυχολογικό όριο του 30%, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται να προκαλέσει νέους προβληματισμούς στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την αντιπολίτευση θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως θα προχωρήσουν σε νέα προανακριτική επιτροπή προκειμένου να ανεβάσουν για άλλη μια φορά τους τόνους της κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν είναι, όμως αυτός ο μόνος «πονοκέφαλος» που έχει να αντιμετωπίσει ο πρωθυπουργός στο δρόμο προς τις εκλογές. Μπορεί τη μάχη του «κέντρου» να δείχνει να την ελέγχει και να μην απειλείται αυτή την περίοδο, ωστόσο αυτό που χρειάζεται είναι να «θωρακίσει» τη γαλάζια παράταξη από τα δεξιά της.

Δεν είναι τυχαίο πως την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου η πλειοψηφία παρουσίασε τις μεγαλύτερες απώλειες στις τελευταίες εκλογές. Η Ελληνική Λύση «πέταξε» στη βόρεια Ελλάδα σε ποσοστά που πλησίασαν και ξεπέρασαν το 8% στερώντας σημαντικές δυνάμεις από τη Νέα Δημοκρατία. Σε Έβρο, Ημαθία, Α΄,Β΄ Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Σέρρες, Κιλκίς και Πιερία το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου κατέγραψε τα μεγαλύτερα ποσοστά του. Αποτελεί στόχο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «οχυρωθεί» στα δεξιά του, καθώς πλέον υπάρχει και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλού που αποτελεί απειλή. Την τελευταία περίοδο, ωστόσο εμφανίζει μια στασιμότητα.

Είναι σαφές πως τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα ποντάρουν πολύ στα εθνικά ζητήματα, καθώς απευθύνονται σε ένα συντηρητικό - πατριωτικό κοινό, παρακολουθώντας πολύ στενά τις εξελίξεις ειδικά με την Τουρκία. Το νέα ζητήματα που άνοιξαν με τη μονή Σινά και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο θα πιέσουν αρκετά τη γαλάζια παράταξη, καθώς θα απαιτηθούν απαντήσεις για το αν υπήρξε ολιγωρία από την κυβερνητική πλευρά. Σε αυτό το πλαίσιο ήδη ο Αντώνης Σαμαράς ασκεί σκληρή κριτική με τη φημολογία για δημιουργία νέου κόμματος να φουντώνει συνεχώς. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει αρκετό χρόνο μπροστά του για να σκεφτεί τι θα πράξει. ΜΙα πιθανή κινητοποίησή του πριν από τις εκλογές θα είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για την επίτευξη της αυτοδυναμίας για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένθερμους υποστηρικτές ανά την Ελλάδα και από το γεγονός ότι δεν ανοίγει τα χαρτιά του δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα. Στην ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο την περασμένη Τρίτη ανέφερε πως «θα συνεχίσω να μιλάω για την πατρίδα μου, γιατί είναι θέμα ευθύνης». Σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει το επόμενο διάστημα να περιορίσει τις διαρροές προς τα δεξιά της.

Στην «εξίσωση» πρέπει να συνυπολογιστεί η φθορά που θα έχει υποστεί η κυβέρνηση με την ολοκλήρωση δυο θητειών στην εξουσία. Οι πολίτες δεν μπορούν να τις δώσουν κάποιο ελαφρυντικό για μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν, καθώς ο χρόνος που είχε στη διάθεσή της ήταν αρκετός. Σε ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον ο κόσμος συνήθως συσπειρώνεται κάτω από τη «σημαία» ειδικά αν δεν υπάρχει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και αυτό είναι κάτι που θα εκμεταλλευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

