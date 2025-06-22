Καταδίκη ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό στη Δαμασκό

Την έντονη καταδίκη του για την πολύνεκρη επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση και την ΕΕ.

« Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Υπενθυμίζουμε, ότι είχαμε προειδοποιήσει από τον Μάρτιο του 2025 ότι η στοχοποίηση των θρησκευτικών κοινοτήτων από τις τζιχαντιστικές οργανώσεις που ασκούν την εξουσία στη Συρία, έρχεται σε αντίθεση με τη μετάβαση στη δημοκρατική ομαλότητα που χρειάζεται η Συρία, αλλα και με την ειρήνη και σταθερότητα που έχει ανάγκη ολόκληρη η Μέση Ανατολή.Δυστυχώς η ΕΕ, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, έσπευσαν να χαιρετήσουν την ανάδειξη των ισλαμιστικών οργανώσεων στην εξουσία, χωρίς έμπρακτα εχέγγυα για τη δημοκρατική μετάβαση και ομαλότητα στη χώρα, με αποτέλεσμα να αφήσουν εκτεθειμένες τις εθνικές μειονότητες τις θρησκευτικές κοινότητες της Συρίας.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ και να θέσει το συριακό καθεστώς προ των ευθυνών του, ζητώντας την ολική επαναφορά των κυρώσεων μέχρι την έμπρακτη συμμόρφωση της Συρίας με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, θα πρέπει μαζί με άλλους εταίρους να πιέσει την ΕΕ να ενεργοποιηθεί στην περιοχή με απτές πρωτοβουλίες, όπως η σύγκληση Πολυμερούς Διάσκεψης Αρχηγών ΕΕ – Κρατών Ανατολικής Μεσογείου για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Δημοκρατική Μετάβαση στη Συρία».

