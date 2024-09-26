Του Αντώνη Αντζολέτου

Κατά πολλούς η τηλεμαχία στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε έναν σημαντικό δρόμο για τη μορφή που θα μπορούσαν να έχουν οι αντίστοιχες διαδικασίες στις εθνικές εκλογές ή στις δημοτικές εκλογές. Κυρίως για το σκέλος των ελεύθερων ερωτήσεων και την ευκαιρία που είχαν οι υποψήφιοι να κάνουν έναν διάλογο χωρίς αυστηρούς κανόνες μεταξύ τους. Ήταν η πιο ζωντανή πολιτική συζήτηση που έχει γίνει έως σήμερα πριν από εκλογές. Και η Χαριλάου Τρικούπη έδειξε πως ξέρει πώς να πρωτοπορεί. Μπορούν έτσι απλά τα κόμματα να συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο ώστε ο λόγος των αρχηγών να μην είναι αποστειρωμένος; Η ιστορία έχει αποδείξει πως όχι. Τις περισσότερες φορές δεν είναι καν σε θέση να καταλήξουν αν θα γίνει debate, πόσο μάλλον να αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού. Είναι εύκολο για αυτόν που προηγείται να «πυρπολήσει» τη διαδικασία μέσα από τις εξαντλητικές συναντήσεις που πραγματοποιούν οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Για το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και το live fact checking όπως στο debate Χάρις – Τράμπ ανοίγει μια άλλη κουβέντα που μάλλον είναι αρκετά μακρινή.

Όλοι σε μια τηλεμαχία στις παραμονές των εκλογών φοβούνται το λάθος, την γκάφα ή την αμήχανη στιγμή που δύσκολα θα αποφευχθεί. Δεν μπορεί να πει κανείς πως οι συσχετισμοί άλλαξαν δραματικά μετά την «πράσινη μονομαχία» στη δημόσια τηλεόραση. Το πιο μεγάλο κέρδος για τους «έξι» θα ήταν να κινητοποιήσουν περισσότερο κόσμο να πάει στις κάλπες στις 6 Οκτωβρίου. Και αυτό είναι πιθανόν να το πέτυχαν. Όπως και τη δέσμευση πως νεά τηλεμαχία θα πραγματοποιηθεί και στον επόμενο γύρο μεταξύ των δυο πρώτων. Τα social media, πάντως έδειξαν τον απαιτούμενο ενθουσιασμό και το debate έγινε πρώτο hashtag στο Χ. Ίσως αν κατέληγαν ο χρόνος της συζήτησης να ήταν ελαφρά μειωμένος, τουλάχιστον κατά μια ώρα, τα πράγματα να ήταν πολύ καλύτερα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχθηκε πολλές επιθέσεις και σκληρή κριτική για τη λειτουργία του κόμματος η Άννα Διαμαντοπούλου στριμώχτηκε σε σχέση με την απουσία της από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Χάρης Δούκας δέχτηκε πολλές ερωτήσεις για τον διπλό ρόλο που θέλει να παίξει (πρόεδρος – δήμαρχος) τη στιγμή που δεν έχει «ζεστάνει» ακόμα την καρέκλα του στον δήμο της Αθήνας. Ο Παύλος Γερουλάνος κόντραρε την πρώην Επίτροπο, ενώ Μιχάλης Κατρίνης και Νάντια Γιαννακοπούλου επέλεξαν σε κάποιες περιπτώσεις να σηκώσουν τους τόνους.

Κάποιοι φαίνεται να ζήλεψαν πάντως. Ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ζήτησε να γίνει debate και μεταξύ των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και η Έλενα Ακρίτα. Με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υπάρχουν έως τώρα σε αυτό θα συμμετείχαν οι Στέφανος Κασσελάκης, Σωκράτης Φάμελλος, και Παύλος Πολάκης.

